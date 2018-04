Se billedserie Sjællands Veteran Traktor Museum fik onsdag besøg af en gruppe med interesse for traktorer. Det var Sjællandske Medier, der havde arrangeret læsertur til museet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Video: Op på farfars traktor

Køge - 26. april 2018 kl. 10:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De var der alle sammen; fra Ferguson og Fordson til John Deere og danske Bukh.

Da nøglen blev drejet i tændingslåsen på sidstnævnte og røgen væltede op af udstødningsrøret, mens motorens rumlen fyldte lokalet bragte det minderne frem:

- Det er jo lige som at komme hjem. Når naboen startede sin op vågnede det halve af Store Magleby, lød det begejstret fra en mand med et stort smil under kasketten.

Onsdag formiddag var en gruppe læsere af DAGBLADET og Frederiksborg Amtsavis på læsertur til Sjællands Veteran Traktor Klub, der holder til lige udenfor Herfølge på Midtsjælland. Her kunne man beundre de stærke maskiner, der stod linet op side om side. Mange af dem er restaureret på flotteste vis og ser ud som da de kørte ud fra fabrikken for mere end et halvt hundrede år siden.

Sjællands Veteran Traktor Klub har eksisteret siden 1990 og Finn Hansen, der med egne ord er »formand for det her lille tærskeværk«, fortalte om klubben, at der i øjeblikket er 160 medlemmer, som mødes fast hver tirsdag aften.

- Her skruer nogle på de gamle traktorer, mens andre ordner verdenssituationen, som han humoristisk udlagde det.

Han forklarede, at på 1000 kvadratmeter kan klubben fremvise ca. 100 traktorer, hvoraf den ældste er fra 1927 og den nyeste er fra 1967. De fleste trænger til en kærlig hånd mens omkring 35 af de udstillede traktorer er istandsat. Finn Hansen oplyste, at der faktisk er ved at være pladsproblemer, så mange bevaringsværdige maskiner råder museet efterhånden over.