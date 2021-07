Se billedserie Hans Erik Olsen med sin normale tandemmakker, Anne Marie Jeppesen. Foto: Katrine Hansen

Video: Hans Erik er blind: Nu søger den store Tour de France-fan hjælperytter

Køge - 06. juli 2021 kl. 18:57 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Når Jakob Fuglsang, Kasper Asgreen og de andre danske ryttere for tiden cykler rundt i Frankrig til årets Tour de France, kan de være sikker på, at en stor fan ser med.

Eller rettere sagt: Lytter med.

Hans Erik Olsen fra Herfølge er nemlig født blind, men det stopper ham ikke i at følge sin store passion.

Siden 1975 har han kørt på tandemcykel på motionsbasis, og siden 1990 har han tæt fulgt det store franske cykelløb tæt.

Makker søges Til næste sommer får han chancen for at forene de to, når motionscykelløbet, Tour de Storebælt, bliver afholdt i anledning af, at verdens største cykelløb kommer til Danmark.

- Jeg synes, at det kunne være en fantastisk oplevelse at kunne få mulighed for at cykle over Storebæltsbroen. Særligt at opleve, hvis der bliver sidevind, og mærke, hvordan det vil være. Der kan godt nok være vind på, tror jeg, siger Hans Erik Olsen.

Han drømmer om at cykle over broen på sin tandemcykel, men han har dog et lille problem.

Hans Erik Olsen mangler en makker til sin tandemcykel til løbet, da hans faste medrytter Anne Mare Jeppesen, ikke er sikker på, at hun kan gennemføre de 25 kilometer over den høje bro.

Derfor håber han, at en cykelrytter med gode ben, vil hoppe med ham på den sorte tandemcykel, så drømmen kan blive opfyldt.

- Det kunne jeg virkelig godt tænke mig! Da Dennis Ritter (kommentator, red.) fortalte om løbet i fjernsynet, gik jeg ind og søgte informationer om det med det samme, som jeg videresendte til Dansk Blindesamfund, der syntes, at det var en smaddergod idé, fortæller Hans Erik Olsen.

Fascination for Le Tour Inden den store begivenhed næste år har Hans Erik Olsen lige nu ikke store vanskeligheder med at få tiden til at gå.

Hver eneste dag, hvor der bliver sendt Tour de France, skruer han godt op for lyden på TV 2 inde på et værelse i sit hjem. Herefter sørger han for, at vinduet er åbnet, hvorefter han sætter sig ud på terrassen på den anden side med en kop kaffe, hvor han lytter til kommentatorerne, tilskuernes jubel og fuglenes fløjten i Herfølge.

- De siger jo, at min hørelse i stedet er blevet virkelig god, påpeger den blinde cykelentusiast, da han pludselig bliver afbrudt, da hans telefon ringer - selvfølgelig med en ringetone med tonerne fra de ikoniske Tour de France-lyde, man hører inden og efter etaperne i fjernsynet.

Når Hans Erik Olsen lytter til verdens største cykelløb, er han særdeles aktiv.

På sin BrailleSense, der mest af alt minder om en bærbær-notemaskine til blinde, sidder han og tager noter til hvert enkelt løb af alt fra styrt til gode præstationer.

- Efter hver Tour de France-sommer har jeg cirka 300 siders notater i almindelig skrifttype, fortæller han og uddyber, at noterne genlæses til egen interesse, og særligt når den lange og mørke vinter melder sig uden cykelløb.

- Jeg har fulgt Tour de France, siden Jørgen Leth og Jørn Mader startede med det. Det er et helt specielt cykelløb for mig. De kører rundt i meget forskellige landskaber, og man får så meget historie.

Og snart kommer Hans Erik Olsens favoritløb til Danmark, hvor han håber at kunne varme op til den store begivenhed på sin tandemcykel over Storebælt med en hjælpende makker.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Hans Erik Olsen med Anne Marie Jeppesen på tandemcyklen her i stedet