Se billedserie Garnhuset i Køge holder stadig åbent for kunder. - Jeg er en af de mere heldige butiksejere, siger Helle Voss Petersen. Foto: Anders Holt

Vi strikker os igennem krisen

Køge - 24. marts 2020 kl. 14:47 Af Anders Holt

Selvom mange har sendt ansatte hjem, og en lang række forretninger midlertidigt er lukket ned, er der også steder, hvor det stadig kører. Hvis man har en butik, hvor man ikke er i tæt fysisk kontakt med kunderne, må man nemlig gerne køre videre. Der er regler om, at holde afstand og spritte af. Flere butikker laver også begrænsninger for, hvor mange kunder de vil have i butikken ad gangen. Men der kommer stadig kunder. Og der tegner sig et billede af, at flere både får lavet større projekter, fikset de ting de har udsat og får sat sig ned med for eksempel strikketøjet.

Garnsalget ruller videre Garnhuset i Køge er en af de butikker, som stadig har masser af kunder.

- Vi kan selvfølgelig godt mærke, at der er lidt færre folk ude. Men jeg klager ikke. Der er stadig godt gang i butikken, siger ejer Helle Voss Petersen. Hun oplever også, at flere lige nu tager strikkeriet op, fordi de keder sig:

- Der er mange unge piger, som nu begynder at strikke. Sådan har dog altid været. Men jeg kan godt mærke, at der også kommer nogen her nu, fordi de har fået ekstra tid, siger hun.

Andre er også begyndt at strikke mere end før.

- Der var en kunde herinde den anden dag, som sagde, at nu kunne hun simpelthen ikke finde mere at gøre rent derhjemme. Så nu skulle hun have noget garn og i gang, griner Helle Voss Petersen.

- Jeg er sikker på, at jeg er en af de mere heldige butiksejere lige for tiden, tilføjer hun.

Græsset bliver grønnere Mange har også fået ekstra tid til at gå i haven. Hvad enten man er tvunget hjem, stadig passer job, eller går hjemme i forvejen, er mange ting omkring os lukket og aflyst. Også masser af familie- og vennebesøg er udskudt på ubestemt tid.

Den ekstra fritid oplever de også på Thymes Planteskole, fortæller indehaver Hans-Jørgen Køppen.

- Vi kan selvfølgelig godt mærke, at der kommer færre kunder nu. Men dem som kommer nu køber for lidt flere penge, siger han.

- Folk har fået tid til at lave nogle af de lidt større ting i haven. Der bliver blandt andet solgt flere træer og hækplanter nu end normalt. Selvfølgelig er det også blevet forår, så folk går mere i haven. Men det ser altså ud til, at folk nu laver de større projekter, som de måske har gået og udskudt, siger han.

Men der tegner sig også et billede af, at flere har sat sig for endelig at få lavet den køkkenhave, de har gået og tænkt på, mener han.

- Alt, hvad der ligesom kan sås og plantes, som kan give folk noget mad, bliver der også solgt mere af lige nu, siger Hans-Jørgen Køppen.

Det ser lyst ud Planteskoler og havecentre ligner en branche, der ikke er så hårdt ramt som mange andre for tiden. For det første butikken ikke blevet tvunget til at lukke, da man ikke har tæt kontakt.

- Lige nu ser det lyst ud det hele. Vi er også heldige, at ingen af vores ansatte er ramt af sygdom, da vi arbejder spredt og i masser af frisk luft herude på vores 37.000 m2. Men jeg tænker selvfølgelig tit på, at der er mange, som har det hårdere end os. Vi er måske lidt heldige, siger han.

Der bygges og renoveres I byggemarkedet Silvan er der også skruet ned for bemandingen i butikkerne for tiden. Der kommer også færre kunder. Men vandhaner, lamper og andet kan stadig gå i stykker derhjemme. Så kunderne kommer stadig for at finde både maskiner og reservedele. Men eksempelvis er behovet for gas steget, da mange i disse dage er flyttet ud i deres sommerhuse, siger marketingschef hos SIlvan, Joan Balle Kristensen.

- Samtidig ser vi en stigende interesse for nogle enkelte produkter, som for eksempel maling, hvilket viser os, at danskerne også finder tid til at forskønne hjemmene i denne tid, fortæller hun.