Vi får brug for mere strøm: Nye 35 meter høje el-master på vej - måske

Se billedserie Bjæverskov kan blive et nøglepunkt i en mulig kommende udvidelse af el-nettet på Sjælland, ifølge den nye rapport fra Energinet. Illustration: Energinet Foto: sofie kragh

Køge - 04. november 2020 kl. 19:11 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Energinet, som er det statslige selskab med ansvar for hele Danmarks el-net, lægger i en ny rapport op til en kommende udbygning af el-nettet med flere højspændingsledninger, der skal placeres i luften og bæres af 35 meter høje master.

Et af de steder, hvor der måske skal etableres nye master, er i Bjæverskov.

- Nogle af udfordringerne ligger 10-20 år ud i fremtiden, men andre er faktisk lige om hjørnet. Allerede nu er der for eksempel steder, hvor stor lokal produktion fra vind og sol udfordrer elnettet. Det er vigtigt, at vi får en god dialog med kommuner, lokalsamfund, virksomheder, energibranchen og alle andre om udfordringerne, og hvordan vi som samfund laver den bedste grønne omstilling og i fællesskab finder de løsninger, der sikrer, at en eventuel fordobling af elforbruget ikke betyder dobbelt så mange elmaster og luftledninger, siger Hanne Storm Edlefsen, områdeleder for Strategisk Planlægning i Energinet i forbindelse med den nye rapport.

I rapporten peger Energinet på muligheden for at etablere seks nye 400 kilovolt højspændingsforbindelser, og en af dem kan som nævnt komme til at gå fra Bjæverskov til Hovegård.

Energen skal transporteres Rapporten peger på, at der med stor sandsynlighed i fremtiden vil være et overskud af elproduktion fra vedvarende energi, som skal transporteres fra Sydsjælland og Lolland-Falster nordpå og mod København.

Og det er her, Bjæverskov kommer ind i billedet.

I rapporten står der:

»Som behovsanalysen viser, er der med alle scenarier udsigt til, at elnettet i Midt-og Vestsjælland bliver overbelastet primært som følge af, at området vil tjene som et energimæssigt transitområde, hvor et overskud af produktion af vedvarende energi skal transporteres sydfra til forbrugscenteret i og omkring København samt mod eksportforbindelserne. Men samtidig er svarene på, hvilke udviklingsbehov elnettet i området vil have relativt følsomme for en række forudsætninger, herunder for eksempel hvor en kommende energiø i Østersøen vil blive tilsluttet«.

To muligheder Rapporten beskriver to alternativer, nemlig enten en 132 kV-forbindelse fra Hovegård til Spanager, eller en 400 kV-forbindelse mellem Hovegård og en ny station Bjæverskov Vest.

»Allerede i dag ses det, at det ofte er 132 kV-luftledningen mellem Kamstrup og Spanager, som giver begrænsninger for overføringsevnen hen over Køge-Roskilde-snittet«, står der videre i rapporten.

»En erstatning af den eksisterende 132 kV-luftledning med et 132 kV-kabel vil i sig selv hæve overførings-evnen, hvilket primært skyldes, at et aldrende anlæg ud-skiftesmed nyere og mere effektiv teknologi. En lignende tilgang kan anvendes for en række af de 132 kV-luftledninger i området, der under alle omstændigheder er så aldrende, at de står til at blive udskiftet og moderniseret. Samlet set vil det medføre mindst samme overføringsevne som nu, men med samlet set færre kablede forbindelser end de nuværende luftledninger«.

»Den endelige løsning skal findes i forbindelse med planlægningen, og valget af løsning vil blandt andet afhænge af, hvor stor robusthed over for usikkerheder i udviklingen man ønsker«, konkluderer rapporten.

Overraskende melding Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune er ikke særligt begejstret for Energinets nye udmelding.

- Det er en noget overraskende udmelding fra Energinet, konstater han.

- En af de gode grunde til at føre strømmen fra Krigers Flak til Bjæverskov var netop, at vi her havde direkte adgang til det nuværende 400K netværk, som jo er nedgravet.

- Det er meget muligt at udviklingen med flere el-biler, varmepumper m.m. kræver styrkelse af den elektriske infrastruktur - det er jeg helt med på - men i givet fald må udvidelsen ske med nedgravede kabler på samme vis, som da man etablerede transformerstationen i Bjæverskov, mener Niels Rolskov.

- Dengang havde vi samme diskussion, men endte til alles tilfredshed med nedgravede højspændingsledninger.

- Jeg har nu bedt forvaltningen om at tage kontakt til de øvrige kommuner langs det nye, foreslåede kabel, så vi kan drøfte en fælles holdning til projektet.