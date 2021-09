Se billedserie Social- og ældreminister Astrid Krag åbnede udstillingen, hvor Inger Hörup stillede op til liveinterview.

Vi er alle forskellige - også når hårene bliver grå

Køge - 07. september 2021

»Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lid forpustet, men udsigten bliver bedre.«

Sådan lyder et af de livsmottoer, som indgår i udstillingen »Fortællinger fra de ældre i Køge«. Udstillingen åbnede i lørdags på Genoptræningscenteret i Rådhusstræde og er arrangeret af Køge Seniorråd.

Udstillingen består af otte menneskers fortællinger om deres liv og om at blive ældre. De er fortalt til tekstforfatter Caronline Qvist Abel og fotograferet af Trine Kobborg.

Formålet med udstillingen er at sætte fokus på, at mennesker over 60 år ikke er en stor, homogen gruppe, men er lige så forskellige som mennesker i alle andre aldersgrupper og har levet hver deres individuelle liv med hver deres erfaringer.

- Værd at lytte til Udstillingen blev åbnet af social- og ældreminister, Astrid Krag (S).

- Der er meget for os alle sammen at hente i det levede liv. Det er værd at lytte til. Når vi taler om vores ældre, er der en tendens til, at det bliver en samlet klump. Der er en tendens til, at vi betragter de ældre som en fælles gruppe. Men vi er alle forskellige og det ændrer sig ikke, fordi hårene bliver lidt mere grå, indledte ministeren.

- Der er en masse positive fortællinger om at blive ældre. Det er værd at huske, at mange ældre har for travlt med at leve til at stoppe op og lægge mærke, at der kommer mere alder på.

Men Astrid Krag pegede også på, at ikke alle ældre mennesker lever et rigt og aktivt liv.

- Livet giver os også nogle knubs. Det skal vi også blive bedre til at tale om, og det er noget, vi skal lære de unge, så de også er i stand til at rejse sig op, når de falder.

- Der er også ting, som er triste. Solstrålehistorierne gør ikke, at alt det dårlige bliver bedre. Det så vi blandt andet med TV2's historier om Else sidste år. Vi skal tage de ting, der virker godt og forstørre det ud til de steder, der ikke virker helt så godt, når sundhedsplejen ikke er helt så god, som den burde være, sagde Astrid Krag, der udtrykte stor begejstring for udstillingen og idéen bag den.

Din historie og min historie Formand for ældre- og sundhedsudvalget i Køge Kommune, Bent Sten Andersen åbnede også udstillingen.

- Sådan en udstilling betyder noget for mig. Den er rigtig og den fortæller en hel del om vores historie. Det er levende fortællinger, som er her. Men der er 16.000 borgere, der er over 60 år i Køge Kommune, så der er masser af historier at fortælle. Det er en fælles fortælling om vores samfund. Det er som at bygge et hus af alle de små fortællinger, din historie, min historie, Nadias historie, der skaber den store historie og danner grundlaget for, at man på sigt kan skabe noget rigtig stort, sagde Bent Sten Andersen (DF) med henvisning til formand for Køge Seniorråd, Nadia Sandberg.

Mod på livet Ved åbningen af udstillingen var der også et liveinterview med en af de mennesker, som indgår i udstillingen, 87-årige Inger Hörup, som fortalte om sit liv til Dagbladet Køges redaktør, Katrine Wied.

- Man bliver ikke 87 år gratis, så jeg tager mine skavanker for, hvad de er. Men jeg tænker ikke på min alder. Jeg kan stadig ikke forstå, at jeg er 87. Jeg ved godt, når jeg ser mig selv i spejlet, at jeg er 87, men jeg føler mig ikke 87 år gammel. Jeg har stadig mod og lyst til mange ting og gør også mange ting. Jeg tror på, at når man holder sig i gang, så er det selvforstærkende, sagde Inger Hörup.

Også hun har leveret et livsmotto til udstillingen:

»Det, du ikke kan lave om på, skal du ikke ærgre dig over.«