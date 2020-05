Flemming Jepsen opfordrer til at rigtig mange køber Corona Sløjfen og dermed er med til at give beredskabet og andre et velfortjent skulderklap. Foto: Torben Thorsø

Veteran: Støt hverdagens helte

Køge - 24. maj 2020

I svære situationer skal man huske at give et klap på skulderen til de mange »hverdagshelte«, der får det hele til at fungere. Det vil Flemming Jepsen fra Køge gerne slå et slag for og han gør derfor opmærksom på muligheden for at man køber »Corona Sløjfen«.

- De her mennesker fortjener virkelig et klap for skulderen og alt vores støtte, for de gør et stort arbejde for os alle sammen, mener han.

Det er FN Museet i Frøslevlejren, der sammen med Jysk Emblem Fabrik har stået for initiativet med sløjfen:

»Ideen er opstået fordi mediebilledet er fyldt med utrættelige, hårdt arbejdende sundhedspersonale, læger, sygeplejersker, ambulancefolk, beredskabsfolk med flere. De fortjener et skulderklap som borgerne nu får lov til at give dem«, skriver museet om initiativet på deres hjemmeside. Her oplyses det også, hvordan midler fra støtten skal gå til støtteprojekter, legater og forskning, der kan støtte »Hverdagens helte«.

Det synes Flemming Jepsen er en god sag som mange skal støtte op om. Han har hørt om det gennem Danmarks Internationale Veteranmuseum, da han selv har været udsendt til Congo i 1962, hvor borgerkrigen hærgede i landet.

Man kan læse mere om Corona Sløjfen på www.fnmuseet@fnmuseet.dk