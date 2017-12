Marianne Iversen, Køge Grundejerforening, Søren Storgaard, Køge Handel, og Martin Lyngesbo, Kop og Kande frygter for følgerne, hvis man fjerner korttidsparkeringen i Vestergade. Foto: Jesper From

Vestergade: Køge Handel føler sig kørt over i parkeringsspørgsmål

Køge - 11. december 2017

- Vi er rystet over, at politikerne kan træffe sådan en beslutning hen over hovedet på os.

Sådan lyder det fra Køge Handel, efter at et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i sidste uge vedtog at sløjfe 15 minutters parkering i Vestergade i Køge bymidte.

Handelsstandsforeningen føler ikke, at politikerne har forståelse for den situation med udfordringer fra flere sider, som butikkerne i Vestergade befinder sig i netop nu. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Vi er kede af, at man fra politisk side ikke kan se konteksten. Man indfører betalingsparkering om 14 dage, der er tomme butikker og man har netop åbnet Strædet i den anden ende af byen. Mange af butikkerne ligger noget under det index, de havde forventet. Vi så gerne, at man fra politisk side gjorde mere for at bevare de små, ejerledede butikker. Signalet i det her er, at man ikke har større flair for de ønsker, der er her. At man bare kører os over, selv om vi har været konstruktive og er kommet med forslag, siger formand for Køge Handel, Søren Storgaard.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mette Jorsø (V), begrundede i sidste uge beslutningen om at sløjfe korttidsparkeringen med, at Køge Handel ikke var indkommet med et høringssvar.

Men den udtalelse står Køge Handel helt uforstående over for. Køge Handel mødtes en uge inden kommunalvalget med borgmester Flemming Christensen. Her fremlagde man blandt andet et forslag til, hvordan man kunne flytte nogle af parkeringspladserne i Vestergade, så de var til mindre gene.

- Vi er rystede. Den udtalelse gør virkelig ondt. Vi prøvede at opnå konsensus om, hvordan man kunne flytte pladserne. Vi har tidligere fået lavet flere undersøgelser, som har vist, at de handlende var glade for parkeringsordningen, og vi har holdt mange møder. Politikerne kender godt vores holdning, men det har de åbenbart glemt, siger indehaver af Kop og Kande i Vestergade, Martin Lyngesbo, der repræsenterede Køge Handel på mødet.