Verdenskendt kat "Monty" blev udsat for hackerangreb

Katten Monty, som har opnået berømmelse på de sociale medier, er blevet udsat for et omfattende hackningsforsøg på dets Facebookprofil. Derudover fik hackerne adgang til kattens hjemmeside, skriver eb.dk

Kattens ejer, Mikala og Michael Bjørn, som sælger Monty-produkter igennem deres hjemmeside er dybt rystet over dette hack og forsøger at mobilisere de 400.000 følgere på Facebook til at hjælpe dem. Det lykkedes dem at få kontakt til den amerikanske udbyder af deres webhotel efter enorm pres fra deres følgeskabet og kunne forhindre hackerne at gøre større skade.

Man kunne heldigvis afværge hackningforsøg på Facebookprofilen, derimod er Instagramsiden stadigvæk udenfor parrets kontrol.

Størstedelen af parrets salg igennem Montys hjemmeside går til katte i nød.