Se billedserie Der har været stor interesse i at følge arkæologernes arbejde på Borgring. Interessen for det historiske fæstningsværk ventes at blive endnu større, hvis de fem ringborge i Danmark kommer på UNESCOs liste over umistelig verdensarv. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Verdensarv tættere på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verdensarv tættere på

Køge - 31. oktober 2019 kl. 20:39 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Museum har netop været de lokale værter for fagfolk, der på vegne af UNESCO skal hjælpe Museum Sydøstdanmark med at kvalificere deres ansøgning til, at de fem borgringe i Danmark kan blive udnævnt som international verdensarv.

Besøget foregik tirsdag den 9. oktober og gav museet god mulighed for at præsentere alle aspekter af arbejdet med at udgrave, forske i og formidle Borgring ved Lellinge, fortæller leder af Køge Museum, Lene Brysting Renault:

- De fik den store faglige tur, hvor vi fortalte om arbejdet med Borgring og planerne for udviklingen af et besøgscenter. Da vi jo er det seneste fund af en Borgring i Danmark var de meget interesserede i, hvad vores forskning foreløbig havde ført til. De ville også høre om vores faglige og administrative kapacitet i forhold til at blive udpeget som verdensarv. Her fortalte vi om det gode samarbejde vi har med de forskellige samarbejdspartnere omkring projektet, blandt andre Vallø Stift.

Hun pointerer, at ansøgningen gælder alle fem Borgringe i landet og fortæller, at forud for besøget i Lellinge ved Køge, så havde repræsentanterne fra ICOMOS også besøgt de andre forhistoriske fæstningsværker i Jylland og på Fyn.

Fagfolkene kom fra ICOMOS (International Councils On Monument and Sites), og er udpeget af UNESCO til at vejlede i processen op til, at Museum Sydøstdanmark sender den færdige ansøgning UNESCO.

- Det hele munder ud i at ICOMOS efterfølgende udsender en rapport med anvisninger som vi efterfølgende kan massere ind i vores ansøgning, forklarer Lene Brysting Renault.

Hun fortæller, at besøget var præget af en stor interesse fra de besøgende rådgivere.

- De virkede som om de synes, at det hele gav rigtig god mening og de gav udtryk for at der er et fint potentiale i projektet. Så vi sidder tilbage med en god fornemmelse af, at de synes det er et spændende og relevant projekt, siger hun videre.