Så fik løberne endelig lov til at komme ud og konkurrere. Foto: Køge Atletik

Verdens Bedste Løb var et stort hit

Køge Atletiks mange topatleter har i over seks måneder oplevet, at det ene løb efter det andet blev aflyst. Foråret og sommeren har været præget af skuffelser på konkurrencefronten. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Vi så pragtpræstationer fra gamle garvede løbere, vi så debutanter der gennemførte deres første halvmarathon. Andre helt nye løbere gennemførte deres første løb. Men det var klart at alle havde en fantastisk dag, fortæller klubben.

- Vi så blod, sved og tårer, alle kræfter blev lagt i, men efter løbet var der udelukkende smil og tak til de fantastiske frivillige trænere Henrik Glimø og Jens Christian Olsen, der havde organiseret løbet samt stor tak til Kim Kokholm, Jesper Larsen og Thomas Mørk, der var frivillige på dagen og fik det hele til at fungere.

- Desuden lod Gammel Køge Gaard os benytte Aasen, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Køge Atletik Løb er drevet af frivillige trænere. Klubben er altid åben for nye medlemmer. Så hvis du har lyst til at møde op og prøve at løbe med så starter vi fra Køge Stadions nordlige side ved tennisklubben hver tirsdag og torsdag klokken 17.30.