Hør mere om den krævede omstilling når Ditlev Nissen holder oplæg i Borup Kulturhus.

Verden kalder på omstilling

Køge - 07. april 2019 kl. 13:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er foredrag og debat om livsstilsforandringer som klimastrategi.

Er du optaget af ungdommens klimastrejkerne og deres insisteren på, at omstillingen skal speedes op? Er du med på at vi skal omtænke og genopfinde vores måde at leve på, hvis vi ønsker at give vores børn og børnebørn en bæredygtig fremtid?

Sådan lyder det i et oplæg fra aftenskolen Lysglimt:

De kommende 10 år bliver afgørende for menneskehedens historie. Livsstilsforandringer er en af mange strategier til at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Lokalsamfund overalt i verden viser, at det er muligt at omstille til livsformer der er i balance med naturgrundlaget.

Tirsdag den 9. april inviterer Aftenskolen Lysglimt til foredrag og debat med Ditlev Nisssen i Borup Kulturhus. Her kan du høre om FN's verdensmål, der er en opfordring til alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund om at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Og om hvordan borgere og lokalsamfund kan flytte sig fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen.

Aftenskolen fortæller i en pressemeddelelse, at over alt i verden, i byer og på land, er grupper af borgere i gang med at omstille deres liv og lokalsamfund til bæredygtighed. De skaber vedvarende energi-øer, omstillingsbyer, økosamfund og grønne virksomheder, samt nye måder at organisere det sociale og økonomiske liv på.

Initiativer viser at der er muligt at udvikle bæredygtige livsformer der er fuld af livskvalitet og lokal udvikling. I kampen for en bæredygtig fremtid lægger disse erfaringer op til livsstilsforandringer som klimastrategi, en indsats der er knyttet til hverdagsliv og lokalsamfund.

Efter foredraget er der debat om, hvordan vi hver for sig og sammen kan flytte os fra at være en del af problemet, til at blive en del af løsningen. Skal vi ændre historiens gang, er det fra NU af og de næste 10 år, der skal sættes ind!

Ditlev Nissen er bæredygtighedskonsulent i Aftenskolen Lysglimt. Han bor i bo- og landbrugsfællesskabet Karise Permatopia, hvorfra han driver virksomheden Levende Lokalsamfund.

Det er tirsdag den 9. april kl. 19-21 i Borup Kulturhus.

Det er gratis at være med til omstillingen.