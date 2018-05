Tallene taler deres eget alt for tydelige sprog - antallet af ældre på venteliste til en plejebolig bare stiger og stiger. Foto: Johannes Vejbæk Jepsen

Ventelisten til en plejebolig sætter ny kedelig rekord - igen

Køge - 14. maj 2018 kl. 13:45 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens det nye Ældre- og Sundhedsudvalg kæmper for at få økonomien til at nå sammen, står stadigt flere ældre borgere på kommunens største venteliste.

Antallet af ældre borgere, der venter på at få anvist en plejebolig eller en demensbolig bare stiger og stiger.

Ved udgangen af 1. kvartal ventede 97 borgere på en plejebolig eller en aflastningsbolig, konstaterer forvaltningen i en orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Dette er en markant stigning i forhold til 2017 og samtlige tidligere opgørelsesår. Presset på ventelisterne består således, skriver forvaltningen.

Det fremgår af tallene, at stigningen i antallet af borgere på venteliste til en almindelige plejehjemsbolig fortsætter for 3. kvartal i træk til 36. Antallet af borgere, der afventer en demensbolig, er ligeledes steget i forhold til 4. kvartal, hvilket er højere end på noget tidspunkt i 2017.

For aflastningsboliger steg antallet af borgere på venteliste til 18 personer. Seks ventede på sygehusene, og 12 fra eget hjem, hvoraf ni ventede på ferieaflastning eller lignende, mens tre ventede som følge af en demenssygdom, som nødvendiggjorde en aflastning af ægtefællen.

Den eneste undtagelse fra den stigende tendens er centerboliger, hvor der ved udgangen af 1. kvartal var seks borgere, der ventede på en centerbolig, hvilket er relativt stabilt i forhold til fjerde kvartal 2017.

Selvom ventelisten vokser, var der 40 borgere, som blev tilbud en plejehjem- eller centerbolig i 1. kvartal, hvilket var flere end i 4. kvartal, hvor kun 27 borgere kunne tilbydes en bolig grundet få ledige boliger.

Det er ikke kun antallet af borgere på ventelisten, der stiger - antallet af dage, de er nødt til at vente, stiger også markant

Forvaltningen bemærker, at der er stigninger i middelventetiden på både en plejebolig, en demensbolig og en aflastningsplads, og disse stigninger ses både for borgere, der havde ønsker til et specifikt plejecenter, og dem, der bare gerne vil have en plads.

Mest markant er stigningen dog til de specifikke centre, hvor ventetiden gik fra 269 dage til 334 dage for en plejebolig og 141 til 193 for en demensbolig.

Med andre ord kan en ældre borger risikere at skulle vente næsten et år på at få en ønsket plads og mere end et halvt år, hvis det er er en demensvenlig bolig.

Det betyder også, kommunen ikke kan overholde Plejeboliggarantien.

Den siger, at en borger ikke må vente mere end 60 dage, får der bliver tilbudt en bolig, men garantien er blevet overskrevet for syv borgeres vedkommende.

De syv borgeres gennemsnitsventetid var 85 dage, med et spænd fra 77 til 96 dage. Overskridelserne skyldes det fortsat høje pres på kapaciteten.

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen (DF), erkender, at problemet bare vokser og vokser, men han har ikke nogen nu-og-her løsning oppe i ærmet.

- Det er selvfølgelig et problem, vi er meget opmærksomme på, at jeg vil godt understrege, at forvaltningen hele tiden arbejder på løsninger, så vi kan minimere ventelisten, men det er svært, siger han.

Venstres medlem af udvalget Poul Christensen har tidligere påpeget, at ventelisten rammes yderligere af den nylige besparelse ved at udskyde brugen af nye plejeboliger i Køge Nord, og det anerkender Bent Sten Andersen.

- Men vi er jo nødt til at finde pengene til besparelsen, siger han.

- Og alternativet er at begynde at fyre medarbejdere, og så ryger de varme hænder, som vi har lovet at bevare.

- For Venstre kunne ikke komme med bedre alternativer, mener Bent Sten Andersen.

Den seneste befolkningsprognose viser, at vi bliver knapt 200.000 flere borgere i Danmark frem mod 2025 - af dem er næsten 44 procent borgere over 80 år.