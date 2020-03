Venstres generalforsamling blev holdt i forsamlingshuset LilleSyd i Herfølge. Privatfoto

Venstres vælgerforening vokser med 20 procent

Køge - 02. marts 2020 kl. 16:13 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge afholdt Venstre i Køge generalforsamling for medlemmerne i et mere end fyldt forsamlingshus i LilleSyd i Herfølge. Aftenen bød på sang og spisning, inden det officielle program blev gennemført under ledelse af Peer Mejsig som dirigent.

Formanden Søren Møller Kristensen kunne i sin beretning konstatere, at året var forløbet overordentligt godt med masser af aktiviteter, stor synlighed i Køge, en massiv medlemsfremgang på næsten 20 procent og rigtig mange aktive medlemmer. Der var stor tak fra hele bestyrelsen til alle medlemmer og de mange frivillige, som hver på sin måde bidrog til de to valg i 2019, hvor Venstre fik et rigtig godt valg i Køge Kommune.

Hernæst var der en status på det politiske landskab i Køge ved gruppeformand Ken Kristensen. Han fortalte blandt andet om det fremadrettede politiske arbejde frem mod den kommende valgkamp, som bestyrelsen er ved at forberede. Valgprogrammet og kandidater til kommunalvalget i 2021 skal defineres, og Søren Møller Kristensen vil med glæde modtage gode ideer samt forslag til gode kandidater.

Søren Møller Kristensen blev genvalgt som formand og fortsætter det politiske arbejde sammen med den bestyrelsen.

Igen i år var der flere kandidater til de tre ledige pladser i bestyrelsen, så der måtte kampvalg til at finde de tre nye bestyrelsesmedlemmer. Afstemningsresultatet betød et par nye ansigter i bestyrelsen: Mette Wigand Bode samt Anders Gøthe glæder sig til at bidrage med deres kompetencer. Det mangeårige medlem af bestyrelsen, Marie Louise Christensen, blev genvalgt, og det er hermed på 17. år, hun sidder i bestyrelsen. De øvrige tre kom med som suppleanter og vil sammen med den øvrige bestyrelse få en fremtrædende og aktiv rolle i det kommende år.

Bestyrelsen vil snarest konstituere sig, så der kan bygges videre på det arbejde, der er leveret igennem hele foreningsåret 2019.

Afslutningsvis sagde formanden for Venstre i Køge tak for en god og aktiv generalforsamling og konstaterede, at Venstre går styrket ind i 2020.