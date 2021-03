Venstres bestyrelse på plads

For at udbygge Venstres medlemsaktiviteter og det forestående kommunalvalg har bestyrelsen valgt at nedsætte en række udvalg, der skal forberede kommunalvalget senere på året, planlægge spændende arrangementer for medlemmerne af Venstre i Køge og styrke kommunikationen såvel internt som eksternt.