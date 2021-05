Se billedserie Spidskandidat i Køge Ken Kristensen (V) og Jacob Jensen (V), MF?er og næstformand i Region Sjælland i snak om det markante sygehusbyggeri. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Venstre vil udnytte supersygehus til at tiltrække uddannelser

Køge - 27. maj 2021 kl. 12:47 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Der var blåt besøg, da byrådspolitiker i Køge Ken Kristensen (V) og Jacob Jensen (V), MF'er og næstformand i Region Sjælland, lagde vejen forbi Campus Køge og derefter det nye, store sygehusbyggeri i Køge.

Og det var bestemt ikke tilfældigt, hvordan ruten var tilrettelagt.

- Vi har inviteret Jacob Jensen til kommunen, fordi vi i Venstre ser kæmpe muligheder i synergien mellem campusområdet og det nye Sjællands Universitetshospital, siger Ken Kristensen og fortsætter:

- Når vi får et stort og flot hospital ned i vores turban, skal vi selvfølgelig tænke uddannelse ind i det. Vi har en interesse i, at folk kan uddanne sig i Køge og herefter blive og stifte familie. I sidste ende fører det til øget skatteindtægter.

Hvis man flytter uddannelser til Køge, hvorfor skulle unge så ikke bare pendle fra København?

- Det må de selvfølgelig også meget gerne. Vi håber dog, at nogle af dem får lyst til at bosætte sig i Køge Kommune. »Risikoen« for, at man bosætter sig et sted er jo højere, hvis man får en relation til en by. Desuden kan de studerende møde personer, som de får lyst til at stifte familie med i Køge Kommune, svarer Ken Kristensen.

Han ser gerne, at der på sigt kommer forskellige universitetsuddannelser, men til at starte med er fokus på uddannelser, der er relevante på sygehusniveau.

Venstre i Køge er dog ikke de eneste, som er interesseret i at trække uddannelser fra de store byer til de mindre. Torsdag fremlægger regeringen sin plan for et udspil for udflytning af en række uddannelser til Danmarks mindre byer.

Borgmesterkandidaten fra Venstre medgiver, at der nok er mange andre byer, som også ønsker uddannelser deres vej, men han mener, at Køges trumfkort skal være det nye supersygehus.

Supersygehus For at øge chancen for, at der rent faktisk sker noget, har Ken Kristensen blandt andre allieret sig med MF'er og næstformand i Region Sjælland, Jacob Jensen (V), der vil arbejde for øget uddannelsesmuligheder i Køge. Særligt i forbindelse med det nye sygehus, så man på sigt kan løse rekrutteringsmuligheder.

- Vi går videre med idéerne om at tilknytte yderligere uddannelsesmuligheder i forbindelse med, at der kommer et supersygehus. Der er nogle udfordringer med rekruttering, og hvis vi ikke kan tiltrække arbejdskraften, så må vi uddanne dem selv, siger han og fortsætter:

- Regionsrådet har selvfølgelig nogle muligheder, men vi er også nødsaget til at gå over ministerierne med dele af det her. Her har jeg selvfølgelig min rolle som folketingsmedlem, jeg kan bruge. Her er det oplagt, når regeringen også taler varmt om udflytning af uddannelser, siger Jacob Jensen og peger på radiograf som et eksempel på en uddannelse, der kunne være attraktiv at få til Køge og det nye sygehus.

- Det er relativt dumt, hvis ikke man har arbejdskraften til at udfylde de mange kvadratmeter, uddyber Jacob Jensen om Sjællands Universitetshospital i Køge.

Op til politikerne På en rundvisning rundt på den store byggeplads ved det nye sygehusbyggeri fortæller sygehusdirektør Niels Würgler Hansen mellem de snorene kraner, at han naturligvis også vil være glad, hvis det på sigt lykkes at trække flere uddannelser til lokalområdet. Dog understreger han, at det i sidste ende er op til politikerne.

- Det er ikke noget, som vi på hospitalet er herre over. Det kræver i høj grad nogle politiske beslutninger. Men det vil kun være attraktivt for hospitalet, hvis der kommer uddannelser som er relevante i Køge. Det vil gøre det nemmere for os at rekruttere på sigt, hvis der er en base for de sundhedsfaglige uddannelser i og omkring Køge.

Spørger man Ken Kristensen er det blandt andre bacheloruddannelsen i medicin, han ser som attraktiv for Køge og supersygehuset.