Kenn Kristensen fra Venstre i Køge holder fast i at det bedste løsning for streetsporten vil være at kigge på et sted, hvor der er ordentlig plads og mulighed for at samle aktiviteterne. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Venstre vil ud over rampen

Venstre kan sagtens se Køge som et streetsportmekka og fastholder det uambitiøse i at putte skaterne ind i et parkeringshus.

Gruppeformand Ken Kristensen sagde det allerede, da sagen om skatere i et nyt parkeringshus kom på dagsordenen første gang - og han gentager det gerne:

- Det er en uambitiøs tilgang til streetsport, hvor man nu bevarer det som en subkultur i stedet for at løfte sporten og give de her unge nogle bedre muligheder. Det er lige meget om det er fodbold, badminton eller at køre på løbehjul, så må man have dyb respekt for nogle unge, der virkelig brænder for deres sport. Her er Venstre helt på linje med de her unge og kan sagtens følge deres drømme.