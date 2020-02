Beboere i eksempelvis Karlemoseparken skal genhuses for at blande beboersætningen og komme kriminaliteten til livs, lyder det fra Venstre i Køge. Foto: Katrine Wied

Venstre vil tvangsflytte kriminelle og genhuse beboere efter bandeskyderier

- Vi har nogle fantastiske beliggende boligområder med en masse gode medborgere, men desværre er mange ikke en del af det arbejdende fællesskab og har ikke en uddannelse. Når en så stor mængde uden for arbejdsmarkedet og uden uddannelse er samlet indenfor et meget lille område, vil det altid være arnested for andre aktiviteter såsom narkohandel og anden kriminalitet, lyder det fra byrådsmedlem Ken Kristensen (V).

Står det til Venstre i Køge, skal beboere i lokale boligområder som Karlemoseparken og Ellemarken genhuses eller tvangsflyttes for at sætte en stopper for den igangværende bandekonflikt i Køge/Greve-området og kriminaliteten generelt.

