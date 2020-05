Der har tidligere været god brug for livredder på Køge Marina og nu foreslår Venstre, at det kommer der igen i lyset af udsigten til en travl sommer. Foto: Jens Wollesen

Venstre vil have livredder tilbage på marinaen

- Vi forventer et øget tryk på området, når der ikke er udsigt til at folk kan rejse ud på ferie og der har jo også tidligere været god brug for livreddere på marinaen, siger Ken Kristensen gruppeformand for venstre i Køge.

Der er tegn på at det bliver en særdeles travl sommer på Køge Marina og det tilstødende havnebad. Derfor har Venstre i Køge lagt op til, at Kultur- og Idrætsudvalget diskuterer muligheden for igen at f¨å livreddere i området.

