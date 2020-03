Send til din ven. X Artiklen: Venstre vil genåbne lukkede genbrugspladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre vil genåbne lukkede genbrugspladser

Køge - 26. marts 2020 kl. 14:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lad os genåbne genbrugspladsen, for det er her haveaffald og andet skal afleveres.

Sådan lyder det fra Ken Kristensen, gruppeformand fra Venstre i Køge, der forestiller sig at holde åbent under visse sikkerhedsforanstaltninger:

- Med de rigtige retningslinjer og guidelines vil man sagtens kunne håndtere ikke, at komme i nærheden af andre og herved udgøre en risiko. Mange borgere går i disse dage hjemme og bruger tiden i haven eller på at rydde op i huset eller lejligheden. Derfor giver det også god mening, at åbne genbrugspladsen et par dage om ugen. Bortskaffelse af haveaffald og andet affald sker i det åbne og udføres af borgerne selv.

Lukningen af genbrugspladserne skete i forbindelse med, at alle »ikke-kritiske aktiviteter« blev lukket ned for knap to uger siden.

Samler opbakning

Ken Kristensen fortæller, at han ikke står helt alene med holdningen, da man allerede har diskuteret det i Økonomiudvalget, hvor han fortæller at der er udbredt opbakning til at få genåbnet genbrugspladsen.

Han fortæller videre, at det selvfølgelig skal ske i samarbejde med KL (Kommunernes Landsforening), hvor han også er ved at lægge pres på ad politiske kanaler.

- Det kræver selvfølgelig, at KL er villig til at se på, hvordan det kan gøres og at folk er lige så disciplinerede, som når de for eksempel handler i Brugsen. Jeg synes foreløbig, at borgerne har vist stor tillid til systemet og opfyldt alle de krav,d er har været stillet fra myndighedernes side, bemærker han.

Ken Kristensen har dog også bemærket, at ordningen, hvor erhvervslivet havde adgang til genbrugspladserne i et begrænset tidspunkt flere steder havde »givet kaos«, men han tror fortsat på, at en ansvarlig ordning for private kan håndteres.

En større kæde

Hos Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget, som genbrugspladserne hører under, er der dog skepsis overfor at åbne mere op under den nuværende situation.

- Hvis du spørger mig personligt, så vil jeg da også synes, det ville være rart at kunne komme af med have affaldet, siger han og fortsætter:

- Men man skal også tænke på, at det er en større kæde man sætter i gang, hvis pladserne skal åbnes mere. Her er genbrugspladsen kun første led, for affaldet skal jo også videre, når containeren for eksempel er fyldt op. Her viser den seneste erfaring med håndværkerne, at det kræver meget styring på pladsen.

På den baggrund er han foreløbig tilhænger af at følge regeringens retningslinjer og udmeldingen om, at alt der er ikke er vitalt for samfundet er lukket ned.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at afhjælpe situationen, men vi skal også tænke på personalet og rette os efter regeringens direktiver, siger Niels Rolskov.

Køge Kommune holder i dag møde med bestyrelsen i ARGO, hvor situationen vil blive drøftet.