Venstres Ken Kristensen og Jacob Jensen vil arbejde for en ny til- og frakørsel ved Herfølge.

Venstre vil arbejde for ny motorvejs-frakørsel

Køge - 05. maj 2021 kl. 07:57

Der er brug for trafikinvesteringer for at forbedre fremkommeligheden for beboere i den sydlige del af Køge Kommune og Stevns, og Venstre er nu klar med et forslag, man vil tage med i de aktuelle infrastrukturforhandlinger.

Partiets næstformand i Regionsrådet og folketingsmedlem Jacob Jensen var mandag på besigtigelse i Herfølgeområdet sammen med Venstres borgmesterkandidat i Køge, Ken Kristensen, der hvor Venstre både lokalt, regionalt og nationalt vil arbejde for en til- og frakørsel ved motorvejen.

- Vi har i Venstre længe tænkt på, hvordan vi kan optimere forholdene og løse store dele af den trafikale udfordring for mange af borgerne i Herfølge, Køge Hastrup, Strøby Egede og dele af Det nordlige Stevns med et simpelt og effektivt greb. Samtidig vil det lette noget af den store trafikbelastning igennem Køge samt de små landsbyer både morgen og aften. Derfor vil vi i samarbejde med vores regions og folketingskollegaer Jacob Jensen og Kristian Pihl Lorentzen arbejde videre for en nordgående til og frakørsel ved enten Lidemarksvej eller Tågerødsvej, siger Ken Kristensen.

- Der er rigtig langt mellem afkørsel 33 ved Lellinge og afkørsel 34 på Sydmotorvejen. Derfor vil Venstre tage dette forslag med til de igangværende forhandlinger med regeringen om de kommende års investeringer i Danmarks infrastruktur. Køge-området er på mange måde en vigtig dynamo i udviklingen af Region Sjælland bl.a. med Universitetshospitalet, mange uddannelsespladser m.v. Derfor er det vigtigt, at fremkommeligheden i området er tilpasset fremtidens udvikling, siger Jacob Jensen, og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen er enig:

- For Venstre er det vigtigt, at der bliver skabt gode lokale adgangsforhold til motorvejsnettet. Jeg finder derfor forslaget meget relevant at arbejde videre med i forhandlingerne, siger han.mart