Det kunne sagtens give mening at bygge en helt ny skole, sigera Helle Poulsen (V), men i første omgang afventer Venstre en analysen af kommunens fremtidige skolestruktur. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre vil afvente analyse inden nyt skolebyggeri skal på tegnebrættet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Venstre vil afvente analyse inden nyt skolebyggeri skal på tegnebrættet

Køge - 21. oktober 2021 kl. 19:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Ifølge prognoserne kan det blive svært at finde plads til alle eleverne på flere skoler i Køge Midt og Nord de kommende år, og det er vigtigt at gøre noget ved, fastslår Helle Poulsen (V), der er medlem af Skoleudvalget og Køge Byråd.

Men lige nu havde politikerne ikke behøvet at gøre noget, pointerer hun. Derfor stemte Venstre også imod, da et flertal i byrådet for nylig vedtog at ændre på skoledistrikter i midtbyen for at »skubbe« fremtidige elever i retning af de skoler, hvor der er bedre plads i klasseværelserne.

- Der skal være ro omkring skolestrukturen. Både når det kommer til skolelukninger og ændringer af distrikterne. Mange af dem, som bliver berørt nu - for eksempel omkring Sct. Nicolai Skole - er familier, som har børn, der snart er skolesøgende, påpeger Poulsen og uddyber:

Fremtidens skoler Frem mod det kommende kommunalvalg sætter DAGBLADET fokus fremtiden for skolerne i Køge Kommune. Særligt skolerne i den østlige del af kommunen er presset på pladsen i klasseværelserne, og det problem bliver kun større i fremtiden, spår de seneste prognoser. Godt hjulpet på vej af nye og kommende boligbyggerier på Søndre Havn og i Køge Nord.



Spørgsmålet er derfor, hvad der skal gøres for at skabe mere plads og kunne håndtere et stigende antal elever. For nyligt ændrede et flertal i byrådet på flere skoledistrikter for på den korte bane at skubbe eleverne i retning af de skoler, som har bedre plads, og generelt er der enigehed om, at der skal gøres noget på længere sigt.



Men hvad? Skal der bygges en helt ny skole til mange millioner kroner? Skal de eksisterende skoler udvides, eller er løsningen noget helt tredje?



Det har DAGBLADET spurgt en række partier og deres kandidater til kommunalvalget om.

- Flere har måske købt hus, fordi de hørte til et bestemt skoledistrikt, men det gør de så ikke nu. Det betyder, at der er stor risiko for, at de vælger en privatskole i stedet.

Mangler forudsætningerne Venstre-politikeren er dog »fuldt bevidst« om, at Køge Kommune er nødt til at kigge på løsninger de kommende år for at håndtere pladsproblemerne på skolerne.

- Derfor er vi glade for den analyse, der kommer næste år og skal kigge på kommunens samlede skolebygnings-kapacitet, fortæller Helle Poulsen, der stiller op til det kommende kommunalvalg.

Analysen blev vedtaget af partierne i det seneste budget, som afsatte en million kroner til at afdække kommunens fremtidige skolestruktur.

Hvad håber I, at analysen fortæller noget om?

- Vi er især optaget af, hvordan vi udnytter den nuværende bygningskapacitet bedre og mere optimalt, og i den forbindelse giver det mening at tænke både optimering og renovering af skolebygningerne ind i det, siger Helle Poulsen.

Hun fortæller, at Venstre ikke har lagt sig fast på en løsning af pladsproblemerne endnu.

- Vi er åbne for mange muligheder og mange forskellige scenarier. Det kan sagtens være en mulighed at bygge en ny skole, men det kommer helt an på analysen.

Hvad hvis analysen viser, at der er behov for at bygge en helt ny skole?

- Det kunne sagtens give god mening, hvis alle andre muligheder ikke er realistiske, og det er den bedste løsning. Så er vi klart med på den. Men lige nu synes vi ikke, vi har forudsætningerne for at lægge os fast på noget, så vi afventer den endelige analyse, understreger Venstre-politikeren.

Skal undgå halvtom skole Når det kommer økonomien og en eventuel finansiering af en ny skole, håber Venstre ligeledes, at analysen af den fremtidige skolestruktur gør politikerne klogere.

- En ting er, hvis vi er enige om at bygge en ny skole. Noget andet er at have råd til den. En ny skole er ikke billig, så vi er nødt til at kigge på økonomien, og der håber vi, at analysen gør os klogere på det samlede billede, fortæller Poulsen og fortsætter:

- Hvis den peger på, at den bedste løsning er en ny skole, er vi nødt til at sætte os ned og finde ud af, hvordan vi får råd til det. I så fald må nogle andre ting vente, og så må det være sådan. Vi skal prioritere området, for eleverne er vores fremtid.

Hun mener, at der i løbet af de næste »par år« skal laves en klar plan.

- Fra der bliver lavet en plan for en ny skole, går der yderligere nogle år, og derfor kan vi ikke vente i fem år, før vi laver en plan. Vi er glade for den analyse, og så må vi se, hvad den siger om behovet i fremtiden. Vi skal heller ikke stå med en ny skole, der står halvtom efter nogle år.

Handler også om kvalitet Mens flere skoler omkring midtbyen er og kan blive pressede på pladsen i klasselokalerne, er der mere luft mellem eleverne på Asgård Skole. Derfor har der i diskussionen om fremtidens skoler været rejst et spørgsmål om, hvorvidt der skal gøres mere for, at forældre vælger de skoler med bedre plads - eksempelvis Asgård Skole.

Det arbejde skal Køge Kommune dog ikke blande sig i, fastslår Venstre.

- Det er et arbejde, som ligger på den enkelte skole. Vi går ind for frit skolevalg, og vi har ikke i sinde at påvirke noget. Det ansvar ligger eksempelvis hos Asgård Skole selv, siger Helle Poulsen.

Hun stiller også spørgsmål ved, om man generelt skal forsøge at placere flere elever på en skole, blot fordi der er bedre plads.

Så man skal ikke per automatik forsøge at fylde pladsen ud på Asgård Skole, selvom der er pladsmangel på andre, nærliggende skoler?

- Det bør ikke være målet. Det er klart, at der er situationer, som gør, at man er nødt til at gøre ting, fordi der ikke er andre muligheder, men vi synes, det er uheldigt, at man bare hopper til de konklusioner, uden at gå grundigt ned i det. Derfor mente vi også, at man burde afvente analysen, inden man ændrede distrikterne, siger Helle Poulsen og uddyber:

- Det handler ikke kun om, hvor mange børn der kan være på x-antal kvadratmeter. I sidste ende handler det også om kvaliteten.