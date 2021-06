Se billedserie Ti kvinder og 11 mænd udgør opstillingslisten fra Venstre til kommunalvalget i Køge Kommune, der afholdes den 16. november. Foto: Søren Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre stiller med 21 kandidater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre stiller med 21 kandidater

Køge - 17. juni 2021 kl. 11:07 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Der er lige mange mænd og kvinder på Venstres opstillingsliste til kommunalvalget i Køge Kommune. Tirsdag aften valgte partiet hvilken rækkefølge, som de 21 kandidater skal præsenteres i over for vælgerne. Det skete på et opstillingsmøde i Lille Sy forsamlingshus i Herfølge.

Rækkefølgen blev afgjort ved afstemning blandt de cirka hundrede medlemmer, som var mødt frem.

- Det er vores medlemmer, der suverænt har bestemt. Man skulle møde frem for at kunne stemme, og det er de fremmødte medlemmer, der afgjorde det. I år brugte vi et elektronisk modul frem for papir. Det betød, at det gik meget hurtigt og nemt. Før har man brugt timer på at tælle stemmer op, men det her modulsystem, det virkede, siger Venstres spidskandidat i Køge Kommune Ken Kristensen.

Medlemmerne skulle stemme om rækkefølgen på de kandidater, der tidligere er blevet udpeget gennem en kandidatproces.

Rundt i kommunen

Kandidaterne repræsenterer både unge, forældre og ældre, og de repræsenterer både land og by samt forskellige køn og etniciteter. Der er således studerende, faglærte, ufaglærte, selvstændige, offentligt ansatte, privat ansatte, lægeuddannede, advokatuddannede og kandidater med solide forbindelser til erhvervslivet at finde på Venstres opstillingsliste.

- Vi har arbejdet med at få så mange kandidater så bredt som muligt rundt i kommunen. Det har været en bevidst strategi at få kandidater fra alle byer, så vidt det har været muligt. Vi har også haft et ønske om at få en del kvinder på holdet. At det er landet med en kønsfordeling på 50-50 er bare ekstra fint, siger Ken Kristensen, der selv blev udpeget som spidskandidat for Venstre i Køge i 2019.

Hvad er jeres strategi frem mod valget?

- Kandidaterne er topmotiverede, og vi er klar til at komme ud at møde vælgerne og borgerne. Jeg tror, at man vil se en meget aktiv valgkamp fra vores side, lige så snart vi kommer på den anden side af sommerferien. Kandidaterne er meget ivrige og kan ikke vente på at komme ind i manegen. De brænder for det, kan man mærke, siger Ken Kristensen.

Tre til regionen

På opstillingsmødet udpegede medlemmerne også de tre kandidater, som Venstre i Køge sender videre til opstillingslisten til Region Sjælland. Her byder Køge ind med tre kandidater, Doris Stenver, Bodil Sø og Ali Unsal. De to sidstnævnte er medlemmer af regionsrådet i indeværende valgperiode. Den endelige placering på Venstres samlede liste til regionsvalget i Regions Sjælland sker senere på året. Her vil der også skulle placeres kandidater fra regionens andre parti-foreninger.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Venstre 6.844 stemmer i Køge Kommune. Det svarer til 20,4 procent af stemmerne og gav seks mandater. Det gør partiet til det næststørste i Køge Byråd. Venstre råder dog nu kun over fem mandater, fordi tidligere spidskandidat Mette Jorsø har skiftet parti til de Radikale.

Kommunal- og regionsrådsvalget afholdes den 16. november i år.

Venstres liste til kommunalvalget i Køge Kommune:

1: Ken Kristensen

2: Ulrik Sejersdal Nielsen, Druestrup

3: Mette Wigand Bode, Køge

4: Marie Louise Christensen, Køge Nord

5: Lars Deleuran, Herfølge

6: Helle Poulsen, Bjæverskov

7: Murad Unsal, Lellinge

8: Jan B. Larsen, Ejby

9: Ali Unsal, Lellinge

10: Doris Stenver, Køge

11: Søren D. Brask, Lellinge

12: Mette Dunker, Herfølge

13: Paul Christensen, Borup

14: Kathrine Ann Clausen, Køge

15: Rikke Kornval, Borup

16: Hanna L. Nielsen, Køge

17: Camilla Skovgaard, Herfølge

18: Poul Erik Jensen, Slimminge

19: Annie Jauffred, Vemmedrup

20: Klaus Kjelstrup, Herfølge

21: Poul Henning Vive, Køge