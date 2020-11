Søren Brask er nyt medlem af Børneudvalget i stedet for Ali Ünsal. Pressefoto

Venstre skifter ud i Børneudvalget

Efter en orlov fra byrådet ønsker Venstres Ali Ünsal at træde ud af Børneudvalget.

- Ali har brug for at komme tilbage til byrådet i et lidt roligere tempo, sagde Venstres gruppeformand Ken Kristensen på byrådsmødet.