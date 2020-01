Ken Kristensen (V) besøgte Karlemoseparken sammen med Venstres integrationsordfører og næstformand Inger Støjberg (V) før jul. Det var kort efter, at boligområdet kom på boligministeriets ghettoliste. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Venstre-politiker om bander: Kommunen maler et lyserødt billede

Køge Kommune skal tage informationer om bandekriminalitet alvorligt og ikke forsøge at tegne et skønmaleri af situationen i boligområder. Sådan lyder en skarp kritik fra Venstres gruppeformand Ken Kristensen efter, at en 17-årig mand blev ramt af skud på Karlemosevej tirsdag aften.

