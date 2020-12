Venstres gruppeformand Ken Kristensen finder det ikke afgørende, om man opererer med ghettolister eller ej. Det vigtige er derimod, om beslutningstagerne har de fornødne redskaber og viden om lokale udfordringer i boligområder i forhold til uddannelsesniveau, kriminalitet og arbejdsløshed. Billedet her er fra et tidligere besøg i Karlemoseparken med Venstres næstformand, Inger Støjberg. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Venstre om ghettolisten: Værktøjerne er de vigtigste

Køge - 11. december 2020 kl. 16:00 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Metoderne og fremgangsmåden kan diskuteres. Men at der grundlæggende er brug for at holde nøje øje med specifikke tematikker som uddannelses- og kriminalitetsniveau eller antallet af arbejdsløse borgere i udsatte boligområder er uomtvisteligt.

Det mener Venstres gruppeformand Ken Kristensen i kølvandet på den aktuelle debat om ghettoloven og ghettolisten, som nu ventes at komme på Folketingets politiske dagsorden, da et borgerforslag om at afskaffe begge dele har opnået flere end 54.000 underskrifter.

- Man skal huske på, at man i tidernes morgen lavede disse tiltag for at hjælpe boligområderne, siger Ken Kristensen og fortsætter:

- Samtidig gjorde man det for at forstå og monitere de udfordringer, der findes i de udsatte boligområder. Det giver mening at have styr på de lokale udfordringer, så man ved, hvor man skal sætte ind, og det kan vi blandt andet i kraft af de parametre, som danner grundlag for ghettolisten. Det er ikke lavet for at skabe stigmatisering. Mange har haft held til at fordreje diskussionen og få det til at handle om, at vi har noget imod boligområderne. Nej, det er lavet som en hjælp til boligområderne, siger Ken Kristensen.

Han tager dog gerne en diskussion om betegnelserne og navngivningen.

- Jeg er åben for, at man kan ændre navnet, for det er synd, hvis nogen føler sig klemt og stigmatiseret på grund af ordet »ghetto«, siger han.

Kriterier til eftersyn Ken Kristensen erklærer sig desuden helt enig i flere af de betragtninger, som Helhedsplanens sekretariatschef Mikkel Pedersen præsenterede i DAGBLADET og på sn.dk torsdag. Navnlig at man bør kigge på det kriterie, der foreskriver, at der skal bo mindst 1.000 borgere i et udsat boligområde, før det er kvalificeret til at søge midler til boligsociale indsatser.

Mikkel Pedersen fremførte blandt andet, at det har den konsekvens, at mange mindre boligafdelinger landet over aldrig kan søge midler, selvom sociale problemer også findes i vid udstrækning her.

- Om kriteriet så skal ændres og sættes ned til 500 beboere eller et andet tal, kan jeg ikke sige, men jeg deler fuldstændig den betragtning, siger Ken Kristensen.

V-gruppeformanden er ligeledes enig i, at det kan synes arbitrært, som Mikkel Pedersen også fremførte i artiklen i DAGBLADET, når en enkelt ekstra borger med en dom eksempelvis kan sende et helt boligområde ind på en ghettoliste.

- Det kan jeg sagtens følge ham i, men igen må jeg sige, at det for mig ikke handler om, hvorvidt vi har en ghettoliste eller ej, men derimod at vi har redskaberne og værktøjerne. Som beslutningstager skal vi have et grundlag og nogle parametre at træffe beslutningerne ud fra. Er det stigende arbejdsløshed, der er et det største problem i givent område, eller måske kriminalitet eller uddannelse? Så ved vi, hvor vi kan sætte ind. Jeg mener, vi bør omfavne de redskaber og værktøjer, der gør det muligt at navigere i de specifikke udfordringer i de forskellige boligområder. Og så er det vigtigt for mig, at folk ikke føler sig trådt på i boligområderne, for vi ved jo, at det ofte er meget få borgere, der ødelægger det for det store flertal, siger han.

