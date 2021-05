Spidskandidat i Køge for Venstre Ken Kristensen og Jacob Jensen (V), MF?er og næstformand i Region Sjælland var onsdag forbi det markante sygehusbyggeri. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Venstre ønsker endnu flere uddannelser hertil

Køge - 28. maj 2021 kl. 15:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Køge: Det kan gå hurtigt i politik. Onsdag lagde borgmesterkandidat i Køge Ken Kristensen (V) og Jacob Jensen (V), MF'er og næstformand i Region Sjælland, vejen forbi Campus Køge og derefter det store sygehusbyggeri i Køge. Den store årsag til rundturen var, at Venstre ønsker at trække flere uddannelser til kommunen.

- Når vi får et stort og flot hospital ned i vores turban, skal vi selvfølgelig tænke uddannelse ind i det, sagde Ken Kristensen onsdag.

Han pegede på, at det eksempelvis er bacheloruddannelsen i medicin, at han ser som attraktiv for Køge og supersygehuset.

Mindre end 24 timer senere var der godt nyt for Køge og Ken Kristensen (V), da statsminister Mette Frederiksen (S), uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) torsdag præsenterede udspillet »Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund«.

På pressemødet blev det blandt andet fremlagt, at regeringen ønsker at placere en ny uddannelse i netop medicin i byen.

Vil have mere Men Ken Kristensen sender kun en delvis venlig tanke til sit rivalparti.

- Det er en blanding af glæde og skuffelse. En lægeuddannelse var det, som vi selv gik og arbejdede på. Så det er jeg rigtig tilfreds med. Men jeg er lidt skuffet over, at det kun er den. Jeg synes godt, at man kunne have tænkt nogle flere sundhedsfaglige uddannelser ind, sygeplejerskeuddannelse, farmakonom eller laborant. Med det nye supersygehus vil det alt andet lige være helt oplagt at bruge den synergi, der er med campus til at få trukket flere uddannelser herned, siger Ken Kristensen og fortsætter:

- Vi er ikke i mål her. Det er for uambitiøst, når vi har et kæmpe sygehus på vej og et campus, der kan mere. Vi har også haft planer om at gøre Køge til en universitetsby. Så det er et skridt på vejen, siger Ken Kristensen.

Nemmere rekruttering Sygehusdirektør Niels Würgler Hansen var med på rundturen på byggepladsen ved det nye supersygehus. Dagen før nyheden om regeringens plan om en medicinuddannelse i Køge blev offentliggjort, udtrykte han, hvad nye sundhedsfaglige uddannelser ville have af betydning.

-Det vil kun være attraktivt for hospitalet, hvis der kommer uddannelser som er relevante i Køge. Det vil gøre det nemmere for os at rekruttere på sigt, hvis der er en base for de sundhedsfaglige uddannelser i og omkring Køge, fortalte han.