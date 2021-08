Venstre-medlem stopper i politik: Stem på en lokal

Se billedserie Paul Christensen genopstiller ikke til Køge Byråd, hvor han har været medlem for Venstre gennem otte år.

Køge - 24. august 2021 kl. 05:33 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Paul Christensen bliver ikke at finde på Venstres opstillingsliste, når der er kommunalvalg til november. Byrådspolitikeren fra Borup meddeler nu, at han trækker sig ud af politik.

Årsagen er svigtende helbred.

- Jeg har været både beæret og stolt over, at jeg igennem Venstre har kunnet kæmpe for vores kommune og ikke mindst Borup og Borups borgere i byrådet. Og selvom jeg ikke har energien til at være så udfarende mere, vil den kamp aldrig stoppe - men det bliver mere bag skrivebordet end tidligere, og heldigvis er der stadig lokale foreninger, som jeg hjælper lidt i forskellig sammenhæng, siger Paul Christensen, der er 70 år.

Paul Christensen har siddet i Køge Byråd i to valgperioder, det vil sige i otte år.

Her har især ældre- og handicappede haft hans interesse.

- Jeg har prøvet at sidde i næsten alle de politiske udvalg, men gennem hele perioden har jeg været medlem af ældre- og sundhedsudvalget. Jeg var den ældste i Venstregruppen, så man mente måske, at jeg havde størst forudsætninger for det. Jeg har også siddet i handicaprådet. Det område har i det hele taget interesseret mig, for ældre og handicappede bør have det så godt som muligt, siger Paul Christensen, der også har været medlem af Teknik- og ejendomsudvalget.

Et empatisk menneske

Nu er det imidlertid også sygdom, som får den erfarne Venstre-politiker til selv at sige stop.

- Jeg har fået en lungesygdom, som er blevet værre det sidste halve års tid. Så jeg har ikke de kræfter, der skal til for at føre en valgkamp og sidde i byrådet de næste fire år. Derfor vil jeg hellere sige fra nu, så vælgerne kan stå frit. Jeg vil ikke bryde mig om at skulle hoppe fra, når jeg lige er blevet valgt, siger Paul Christensen.

Den holdning ligger lige i forlængelse af den ordentlighed, som Paul Christensen er kendt for som politiker.

- Jeg er nok kendt som en person med stor empati. Mange borgere har bedt mig om at gå med som bisidder til møder med forvaltningen eller på børnepsykiatrisk afdeling i Roskilde, hvor de har ment, at et empatisk menneske, der kan sætte sig ind i deres situation, kunne gøre en forskel. Derfor er der også mange, som har bedt mig om at vie dem, hvor kræftsyge eller andre lige skulle nå at blive viet med deres kæreste. Det gør et stort indtryk på mig, fortæller Paul Christensen.

Stem på en lokal

For Paul Christensen har det også været vigtigt at arbejde for det lokalområde, han kommer fra, Borup.

- Jeg har altid været interesseret i Borup, for jeg har boet her i mere end 40 år, og borgerne her har altid haft min interesse. Mange mennesker opfatter mig som Borups repræsentant i byrådet, siger Paul Christensen, der har en anbefaling til vælgerne.

- Jeg har altid hævdet, at man skal stemme på en lokal. Det har vist sig, at det gavner Borup eller andre mindre bysamfund mere end én, som kommer fra Køge Torv.

- Marie Stærke og andre af de politiske spidser skal kigge på hele kommune. Der er vi andre måske lidt bedre til at kigge på kommunens hjørner. Så hvis jeg skal sige noget på falderebet, så er det; stem på en lokal. Om det er en Venstredame eller en anden betyder nok ikke så meget, bare det er en lokal, efter min mening, siger Paul Christensen.

Venstre har således også fundet en ny kandidat fra Borup til partiets opstillingsliste til kommunalvalget. Det bliver Rikke Kornval.

- Paul Christensen har været et kæmpe aktiv for Borup samt Venstre, og derfor er det også vemodigt, at sygdommen skal sætte en stopper for Pauls politiske karriere. Jeg har haft mange hyggelige politiske og private stunder med Paul, og derfor skal lyde en kæmpe tak for indsatsen i demokratiets tjeneste, siger Venstres spidskandidat, Ken Kristensen.