Mette Jorsø (V) er ude med hård kritik af, at der nu afsættes 500.000 kroner til Køge Kommunes landsbypulje, som Køge Landsbyforum prioriterer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Venstre kritiserer flere penge til landsbypulje: »Total gavebod« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre kritiserer flere penge til landsbypulje: »Total gavebod«

Køge - 29. november 2017 kl. 15:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tirsdagens byrådsmøde i Køge Kommune var der flertal for at afsætte en halv million kroner til henholdsvis indsatsen for lærlinge og kommunens landsbypulje, som Køge Landsbyforum prioriterer. Sidstnævnte forslag får nu markant kritik med på vejen af Venstre i Køge.

Det var Socialdemokratiet og Enhedslisten, som foreslog at reservere yderligere 500.000 kroner til en fortsættelse af landsbypuljen i 2018. Puljen stod ellers til at udløbe til og med i år.

Forslaget fik Mette Jorsø (V) til at bede om en timeout under byrådsmødet for at diskutere de ekstra penge til landsbypuljen. Det blev afvist af borgmester Flemming Christensen, og i stedet stillede partiet pludselig selv et forslag om at sætte en millioner kroner af til puljen. Et forslag, som blev nedstemt og udelukkende handlede om at statuere et eksempel og ikke om at sætte penge af til landsbypuljen, fortæller Mette Jorsø.

- Det er en total gavebod fra Socialdemokratiet. Isoleret set er landsbypuljen »nice to have«, og vi har kæmpe udfordringer med vores skoler og bygninger. Blandt andet Vemmedrupskolen og Ellemarkskolen. Det er ikke vores opgave at sætte ekstra penge af rundt omkring til forskellige ønsker. Det er helt til grin, siger hun og fortsætter:

- Det er pudsigt, at der er møde i morgen aften (torsdag, red.) i Køge Landsbyforum, som en navngiven person står for. Sjovt nok er det også vedkommende, der har lavet Socialdemokratiets valgkampagne. Det er en tak for hjælpen, »så nu belønner vi Landsbyforum«, lyder påstanden fra Mette Jorsø.

Hos Socialdemokratiet stiller man sig meget uforstående over for Venstre-politikerens kommentarer.

- Intet kunne være længere væk fra sandheden, og det er en meget grov beskyldning, som jeg tager afstand fra, siger Marie Stærke (S).

At der er ekstra penge til blandt andet landsbypuljen skyldes, at fjerde og sidste økonomiske redegørelse fortsat giver et billede af en sund økonomi i Køge Kommune. Sidst i 2017 er der brugt 76 millioner kroner mindre på overførselsindkomster end man har budgetteret med, og det har givet lidt ekstra i kassen, fortæller den nuværende borgmester.

- De stigende udgifter til social- og børneområdet er blevet finansieret ved et mindre forbrug på overførselsudgifter. I sidste ende lægger vi 3,3 millioner kroner i kommunekassen, når regnestykket er gjort op. Det ser rigtig fint ud, siger Flemming Christensen (K).

Hos Socialdemokratiet glæder man sig over, at der bliver afsat flere penge til landsbypuljen.

- Der er nogle projekter, som står og hænger lidt, og vi ved, at Køge Landsbyforum er klar og rigtig gerne vil i gang, så vi vil gerne støtte dem med en halv million kroner i 2018, siger Marie Stærke og fortsætter:

- Man kunne have brugt pengene på mange andre ting, men det er altid en prioritering. Jeg har fået det indtryk, at alle partier synes, det var ærgerligt, at vi glemte at forlænge landsbypuljen ved de seneste budgetforhandlinger.