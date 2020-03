Artiklen: Venstre kritiserer corona-ramt skolestart for de mindste

Lukket land: Når børnehaverne engang åbner igen, er dørene lukket for de skoleklare børnehavebørn. De skulle efter planen starte i sfo på skolerne i morgen. Nu skal de i stedet begynde i sfo, så snart landet lukker op. Det betyder, at de hverken når at tage afsked med vennerne i børnehaven eller får den traditionelle farvelfest.