Venstre: Renovering af Teaterbygningen skal ikke være en lappeløsning

Køge - 10. oktober 2019 kl. 10:29

Det giver ingen mening udelukkende at se på taget, hvis man beslutter at renovere på Teaterbygningen. Sådan lyder det fra Venstre i Køge byråd, der kræver en total gennemgang af tilstanden på Teaterbygningen.

Mandag kom det frem, at en rapport fra Teknologisk Institut vender tommelfingeren nedad for tagets bæreevne på Teaterbygningen. Fugt har beskadiget armeringen i tagets beton, at det simpelthen er farligt at bruge Teatersalen. den blive derfor lukket med øjeblikkelig virkning.

På byrådsmødet den 29. oktober skal byrådet tage stilling til, om man skal bruge pengene på at renovere taget. Men man bør gøre mere end det, mener Venstre.

- Vi vil fremsætte et ønske om en total analyse af Teaterbygningens stand og ikke bare taget. Det kan ikke nytte noget, at vi bygger et nyt tag på noget, som ikke er særlig godt. Så inden vi færdigbehandler sagen, skal vi kende tilstanden, og hvor langt vi kan vente, at det nye tag kan holde, siger Søren Brask, der er medlem af Teknik- og ejendomsudvalget for Venstre.

Totalløsning for Teaterbygningen

Analysen skal give politikerne et bedre overblik til at beslutte, om man skal finde penge til en større renovering, nu alligevel skal have proppen af flasken.

- Man kunne godt forestille sig, at hvis der skal bruges et par millioner på at gøre salen i stand, så kunne det være værd at finde penge til at få en total-løsning, for det ser ud til, at vi skal bruge Teaterbygningen nogle år endnu, siger Søren Brask.

Ønsket om et kulturhus har været drøftet i årevis, indtil det blev skrinlagt i hvert fald inden for en overskuelig planlægningshorisont. Giver dette her anledning til at genoverveje at bygge et nyt kulturhus?

- Vi kan godt se inden for en overskuelig fremtid, at der ikke er penge til at lave et nyt kulturhus. Men Køge har behov for et kulturhus. Det er der ingen tvivl om. Når vi ikke har råd til en Mercedes og ikke ønsker en Trabant, så må vi finde et sted midt imellem, siger Søren Brask.

Når partierne i byrådet om meget kort tid går i gang med budgetforhandlingerne, er det med et stort sparebehov. Vurderer I, at renoveringen af Teaterbygningen er så væsentlig, at der selv i et sparebudget skal finde penge til det?

- Køge har behov for et kulturhus. Det bliver brugt af rigtig mange Køge-borgere, som har stor glæde af det. Når vi skal ud og spare penge, gør det selvfølgelig ondt, at vi skal bruge penge på det her, men hvis vi ikke bruger pengene, er der risiko for, at taget simpelthen kollapser. Så vurderer vi, at hvis der skal laves nogle andre småting, når vi er i gang, så kan vi lige så godt få lavet det nu, siger Søren Brask.

Arrangementer flyttes

Lukningen betyder, at arrangørerne skal finde alternative placeringer til afholdelse af koncerter og øvrige arrangementer. Mens nogle af arrangementerne forventes at kunne afholdes i andre af Teaterbygningens lokaler, vil andre events skulle flyttes ud af huset eller helt aflyses. Køge Kommune og Teaterbygningen vil i den forestående proces bistå arrangørerne med at afsøge muligheder for alternative lokaliteter, så flest mulig af de planlagte arrangementer kan gennemføres.

- Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt finder alternative placeringer til arrangementerne. Den bedste information får man hos arrangører og billetudbydere, men vi vil også løbende informere på vores hjemmeside og på vores Facebook, siger leder af Teaterbygningen, Susanne Madsen.

Hos Teaterbygningen er man sammen med arrangørerne i fuld gang med at kigge på planlagte arrangementer og alternative placeringer. Den 4. november forventer man at have det fulde billede af, hvad der sker med allerede planlagte arrangementer. Står man med en billet til et event, eller er man deltager i øvrige arrangementer på Teaterbygningen, skal man tage kontakt til enten billetudbyder eller arrangør for nærmere information.