Med et gavekort, som skal bruges inden for en radius af 30 kilometer fra Køge Torv, risikerer vi at bruge skattekroner til at støtte Roskilde, Ringsted eller Wawes i Hundige, påpeger Ken Kristensen (V). Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre: Gavekort til kommunale medarbejdere er helt skævt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre: Gavekort til kommunale medarbejdere er helt skævt

Køge - 26. april 2021 kl. 14:35 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Mandag morgen valgte byrådet at udsætte sagen om et gavekort på 1000 kroner til alle ansatte i Køge Kommune til det ordinære byrådsmøde tirsdag.

Forslaget går ud på, at Køge Kommune med baggrund i en ly lov fra Folketinget skal udstede et gavekort på 1000 kroner til Køge Kommunes 5200 medarbejdere som påskønnelse for deres indsats under coronakrisen. Gavekortet skal bruges til restaurantbesøg, hotelovernatning eller kulturelle oplevelser inden for en radius af 30 kilometer fra Køge Torv med det sigte at støtte denne branche.

Men står det til Venstre, skal forslaget bare lægges i graven.

- Valgkampen er lige lovlig tidligt skudt i gang, når man er ude at købe stemmer så tidligt. Der er så mange ting i denne sag, som ikke er i balance. Det er en lottokupon af skatteborgernes penge, man uddeler. Det er i min optik helt skævt at bruge 5,3 millioner kroner af skatteborgernes penge, når vi har et børne-, skole og ældreområde, som til dagligt døjer med at få økonomien til at hænge sammen. Vi har budgetforhandlinger, hvor vi kæmper om beløb ned til 3-400.000 kroner, som ikke kan lade sig gøre, trafiksikkerhedsprojekter, som vi må undlade, fordi der ikke er midler til det, og så hiver man 5,3 millioner kroner op af kommunekassen og uddeller dem som gaver, siger Venstres gruppeformand i byrådet, Ken Kristensen.

- Jeg tror, at de 5,3 millioner kroner ville have gjort rigtig god gavn i børne- eller skoleområder, eller til trafiksikkerhed eller til tryghed i forhold vores bandekonflikt. Når vi forhandler om budgettet, taler vi om anlægsloft og serviceloft, og her bryder vi det bare med 180 i timen.

Kommunal jobsikkerhed

Han mener også, at et gavekort til kommunale medarbejdere skævvrider balancen i forhold til privatansatte og selvstændige.

- Hvad med alle de privatansatte, der har haft stor usikkerhed for deres job eller er blevet fyret. Nogle har måske måttet gå fra hus og hjem. Der er selvstændige, som har set deres livsværk forsvinde og som ikke har kunnet få del i hjælpepakkerne. Hvad er det for et signal, vi sender til dem, påpeger Ken Kristensen, som understreger, at hans modstand mod forslaget ikke har noget at gøre med de kommunale medarbejderes indsats.

- Jeg har stor respekt for de kommunale ansattes indsats, men de har været sikret deres job under hele krisen. Det er bare skævt det her. Det kan man ikke tillade sig, siger Ken Kristensen.

Skattekroner bruges i Roskilde?

Han peger på, at reglerne fra Folketinget betinger, at et gavekort kun må bruges i oplevelsesøkonomien. Det vil sige, at man som kommune ikke må udstede et gavekort, der kan bruges i byens lokale detailbutikker.

- Hvis argumentet er, at man vil støtte erhvervslivet, så rammer man skævt. Hvad med alle vores skobutikker, tøjbutikker, massører og frisører, de får ikke glæde af det her.

Han peger videre på, at den geografiske ramme, som der ifølge forslaget er lagt, betyder, at pengene ikke nødvendigvis kommer virksomheder i Køge Kommune til gavn.

- I oplægget er der lagt op til radius på 30 kilometer. Det vil sige, at Køge Kommune skattekroner kan lande i Roskilde, Ringsted eller Wawes i Hundige. Det er en sag, der ikke er gennemarbejdet, og en skæv prioritering af vores midler, som andre områder kan få have gavn, siger Ken Kristensen.

Støtte til Køge Handel

Forslaget om det kommunale gavekort kom frem på et økonomiudvalgsmøde i sidste uge i kølvandet på en ansøgning om 514.000 kroner fra Køge Handel og Connect Køge, som skulle bruges på aktiviteter i Køge og Borup hen over sommeren. Det er Ken Kristensen mere tilhænger af at støtte.

- Her rammer det Køge Kommune, og alle i Køge Kommune kan få gavn af det. Her giver vi glæde til Borup og Køge og alle butikker, og det er noget, som kan sætte Køge på landkortet, lige som det er noget, som erhvervs- og handelslivet er inde og støtte.

- Det er samtidig et beløb af en helt anden størrelse, pointerer Ken Kristensen.

Byrådet skal i morgen eftermiddag tage stilling til sagen.