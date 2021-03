Se billedserie Vores boligområder må og skal være sikre at færdes i, siger Ken Kristensen (V), der sammen med Inger Støjberg besøgte Karlemoseparken i Køge i 2019. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Venstre: Forkert ikke at idømme opholdsforbud i LTF-sag

Køge - 15. marts 2021 kl. 14:35 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det var en forkert beslutning, da Østre Landsret frikendte fem medlemmer af Loyal to Familia for kravet om opholdsforbud i Karlemoseparken i Køge. Det mener Venstre.

Venstres gruppeformand i Køge, Ken Kristensen, kritiserer, at landsretten ikke har fulgt hensigten med lovændringen i bandepakke 3, der giver mulighed for med dom at forhindre bandemedlemmer i at vende tilbage til det område, hvor deres eller bandens kriminalitet er begået.

- I sidste regeringsperiode indførte den tidligere VLAK-regering to bandepakker. Den ene blandt andet med en lovmæssig hjemmel til at forbyde bandemedlemmer at returnere til områder, hvor de havde udøvet kriminalitet. Sanktionen kunne gælde i op til 10 år og med fængsel første gang, den blev overtrådt, siger Ken Kristensen.

- Den bestemmelse har domstolene ikke fundet anledning til at anvende i sagen om LTF fra Karlemosen, hvilket er en forkert beslutning i vores optik. Hensigten med bestemmelsen var nemlig, at uagtet området åndede fred og idyl efter afsluttet fængsling, skulle en returnering til området ikke være muligt, hvis man var medlem af en bande og var fængslet for en bandeaktivitet i området. Domsafsigelsen tilkendegiver dog noget andet. Det vil vi i Venstre holde de ansvarlige op på, for vi må ikke slippe grebet, nu vi endelig er ved at få fat igen, fortsætter han.

Venstre har længe fulgt sagen i Karlemoseparken og understreger, at det er vigtigt at prioritere indsatser, der skaber ro i området.

Tryghed i boligområde - Vores boligområder må og skal være sikre at færdes i. Tryghed er et ufravigeligt krav fra os, og derfor var vi fra starten ude med forslag og løsninger til, hvordan vi fik fremdrift i at skabe ro og sikkerhed i de omhandlende områder. Den træghed, vi oplevede i starten af perioden fra centralt og politisk hold i forhold til handling og løsninger, havde mildest talt plads til forbedringer, mener Ken Kristensen.

Fastholde udviste LTF'ere Mandag i sidste uge skrev DAGBLADET Køge, at to af de bandemedlemmer, der er dømt til udvisning af Danmark, ikke mødte op i Østre Landsret den 15. februar, da dommen faldt i ankesagen. I stedet er de to medlemmer af Loyal to Familia Køge nu gået under jorden. De to mænd var på fri fod inden domsafsigelsen, fordi de allerede har udstået deres fængselsstraf, og som loven er formuleret i dag efterlader den ingen mulighed for at tilbageholde dem, indtil den endelige dom kan afsige.

- De skal selvfølgelig nok blive fanget over tid og smidt ud, men man kan ikke undgå at undre sig over, hvorfor man ikke har tilbageholdt dem indtil domsafsigelse. Også dette vil vi forfølge til dørs. Vores retssikkerhed, borgeres sikkerhed og tryghed er kerneværdier for Venstre. Det vil det også være fremadrettet, hvorfor sagerne kræver kontant opfølgning, siger Ken Kristensen.