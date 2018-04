Prisen for en helt ny Vemmedrupskole behøver ikke at være mere end 120 millioner kroner. Sådan lyder budskabet fra Venstre, som har indhentet informationer fra en lignende sag i Halsnæs Kommune. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Venstre: En helt ny Vemmedrupskole kan koste 120 mio. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre: En helt ny Vemmedrupskole kan koste 120 mio.

Køge - 26. april 2018 kl. 13:56 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prisen for at bygge en helt ny Vemmedrupskole er til at betale, og i det mindste bør forvaltningen i Køge Kommune undersøge, hvad et nyt byggeri koster, så politikerne har noget at sammenligne med.

Sådan lyder budskabet fra Venstre i Køge, som de seneste måneder jævnligt har argumenteret for, at man bør kigge nærmere på, hvad prisen for en ny Vemmedrupskole kan ende på. Nu har partiet selv rettet opmærksomheden mod Halsnæs Kommune, hvor forvaltningen i en lignende sag har undersøgt priserne på forskellige nybyggede skoler på Sjælland. Tallene har Venstre taget med sig til Køge, og partiet har regnet sig frem til, at en helt ny Vemmedrupskole kan bygges for omkring 120 millioner kroner.

- Det beløb er godt givet ud, for her har vi også muligheden for at bygge en moderne skole. Hvis vi blot renoverer, er bygningen ikke tidssvarende, påpeger gruppeformand Mette Jorsø (V).

Et bredt flertal i Køge Byråd har ellers besluttet, at man foreløbigt kun vil gå videre med en renovering af den skimmelsvampsramte skole, der har været lukket siden begyndelsen af september 2017. Renoveringen er i første omgang vurderet til at koste 75 millioner kroner.

Læs hele historien i torsdagens udgave af DAGBLADET Køge.