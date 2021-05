Se billedserie Fredag var der rejsegilde for etape 2 af den gennemgribende renovering af Vemmedrupskolen, som i store træk bliver færdig før tid. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Vemmedrupskolen åbner dørene tidligere end forventet: - Fantastisk

Køge - 29. maj 2021 kl. 06:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Der er lys for enden af tunnelen. Faktisk er turen i tunnelen snart helt slut.

Sådan kan man konkludere den seneste status på den gennemgribende renovering af Vemmedrupskolen. Siden der blev konstateret omfattende skimmelsvamp på skolen i Køge Kommune i september 2017, har den været lukket ned, og eleverne har måtte tage til takke med en »pavillonskole« i knap fire år.

Men renoveringsarbejdet går hurtigere end forventet, og derfor kan elever fra indskolingen og mellemtrinnet allerede i løbet af sommerferien og fra det nye skoleår indtage de nyrenoverede lokaler. Det var den mest interessante nyhed, da der i går fredag blev afholdt rejsegilde for renoveringens etape 2.

Faktisk vil alle undtagen eleverne i udskolingen og skolens administrative medarbejde være tilbage på skolen efter sommerferien, mens sidstnævnte må vente til efterårsferien i midten af oktober.

Godt samarbejde

Traditionen tro bød fredagens rejsegilde på pølsevogn, vajende Dannebrog, takketaler og grønne kranse. Udover håndværkere, repræsentanter fra kommunen og entreprenøren havde mange af skolens elever og lærere ligeledes taget plads foran den snart færdigrenoverede skole.

Her kunne de lytte til talerne og stemme i, da der af flere omgange skulle udråbes et trefoldigt leve for håndværkerne og deres arbejde. En af talerne var Erik Swiatek, formand for kommunens teknik- og ejendomsudvalg, og han erkendte, at de seneste år har været hårde for både elever og personale.

Til DAGBLADET Køge pegede han efterfølgende på, at hele den politiske proces op til beslutningen om, at Vemmedrupskolen skulle renoveres, »godt kunne have været mere køn«.

- Det trak ud, fordi det strittede i forskellige retninger, så det var en lettelse, da udbuddene tikkede ind, og det stod klart, at vi kunne bide til bolle med det samme, fortæller Swiatek, efter han har været en tur forbi pølseboden.

Han kalder det prisværdigt, at renoveringen både har holdt sig inden for budgettet, og at man nu kan aflevere størstedelen skolen før tid.

- Det vidner om et godt samarbejde, pointerer socialdemokraten, der godt kan forstå, at flere af elevernes forældre har været frustrerede over processen.

Hvordan er det efter de her snart fire år, at skolen nu om kort tid kan åbne dørene igen?

- Det er fantastisk tilfredsstillende, fastslår Erik Swiatek og tager ordentlig bid af sin franske hotdog.

Det muliges kunst

Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget, var også fuld af fortrøstning og store smil, da han holdt sin tale og efterfølgende gjorde status på sagen om Vemmedrupskolen.

- Området herude fortjener det, for de har været så frygteligt meget igennem. Derfor er det godt, at vi bliver færdige før tid, påpeger han.

Han er enig i, at forløbet op til den politiske beslutning om renoveringen godt kunne have været mere smidig.

- Men det handler også om, at udbudsreglerne på området er meget omfattende, og derfor tager det ekstra lang tid. Jeg kan godt forstå, at nogle forældre har været frustrerede, men for os har det været det muliges kunst, forklarer Mads Andersen.