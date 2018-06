Ifølge forvaltningen vil en renovering af Vemmedrupskolen koste 77 millioner kroner, mens en nybygning af skolen med halvandet spor vil koste 142 millioner kroner. Foto: Jesper From

Vemmedrupskolen: Forvaltningen anbefaler lukning eller renovering

Køge - 07. juni 2018 kl. 18:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Diskussionerne har været i gang nærmest siden skolen blev lukket ned i september 2017 på grund af omfattende fund af skimmelsvamp. Skal der bygges en helt ny Vemmedrupskole, eller skal den »blot« renoveres?

Nu har forvaltningen i Køge Kommune regnet på en række forskellige scenarier for fremtidens skole i Vemmedrup, og to af dem har man anbefalet til politikerne i Skoleudvalget, som skal drøfte sagen på mandag.

Ud af de otte forskellige scenarier har forvaltningen anbefalet, at man enten renoverer Vemmedrupskolen eller helt lukker skolen og flytter samtlige elever til Skovboskolen. Der er dog allerede politisk modstand imod en lukning, og dermed tyder meget på, at Vemmedrupskolen kan se frem til en gennemgribende renovering.

- Jeg regner med, at der stadig er stor opbakning til, at skolen skal blive i Vemmedrup. Der har hele tiden været enighed om at have en lokal skole i Vemmedrup, for det er et område med mange børnefamilie, påpeger Mads Andersen (K), formand for Skoleudvalget.

Han er ikke overrasket over prisen på de forskellige scenarier for Vemmedrupskolen. Prisen for en renovering vil ifølge forvaltningen være 77 millioner kroner, mens en nybygning af skolen med 1,5 spor vil koste 142 millioner kroner. Altså næsten det dobbelte.

Med 1,5 spor menes der, at der er mulighed for at tilpasse i forhold til, om der er børn nok til en eller to klasser per klassetrin.

- Undersøgelsen er meget, som vi havde regnet med. Der er ikke de store overraskelser, og vi får mulighed for at drøfte det hele på mandag. En renovering er nok det mest håndgribelige i forhold til økonomien, og jeg har svært ved at se, hvordan vi skal finde næsten 150 millioner kroner til at bygge en ny skole, siger Mads Andersen.

Venstre undrer sig Hos Venstre i Køge har man hele foråret kæmpet for at få undersøgt prisen på en ny skole, så man med partiets egne ord kan få »et oplyst beslutningsgrundlag«. Men efter at have læst forvaltningens nyeste beregninger, som blev offentliggjort sent torsdag aften, er der undren hos Helle Poulsen (V).

- Det undrer mig meget, at det skal være så dyrt at bygge en ny skole i Køge Kommune, når vi har fundet frem til priser i en anden kaliber i andre kommuner. Jeg ved ikke, hvordan forvaltningen har regnet, men vi må gå ud fra, at de har styr på det, siger Venstres udvalgsmedlem.

Hun er ligesom sin konservative kollega meget imod en lukning af Vemmedrupskolen.

- De kan godt glemme alt om at lukke skolen, for den skal som minimum renoveres. Det er vigtigt for lokalsamfundet, at der er en lokal skole, og området er ved at ændre sig til at have mange børnefamilier. Der er det hele, både gode indkøbsmulighed og en hal, så skolen skal ikke lukkes, fastslår Helle Poulsen.

Hun fortæller, at Venstre endnu ikke har diskuteret, hvad den bedste løsning for Vemmedrupskolen er, men de økonomiske tal har allerede sendt partiet i en retning.

- Jeg forestiller mig, at det ender med en renovering, efter som priserne er, som de er. Men det undrer mig meget, at et nybyggeri ifølge forvaltningen er så dyrt, gentager Helle Poulsen.

