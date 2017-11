Der skal komme en hurtig afklaring på fremtiden for Vemmedrupskolen, lyder det fra den kommende flertalsgruppe, der lufter tanker om at bygge en helt ny skole. Foto: Jesper From

Vemmedrupskolen: Flertal vil have fart på nye undersøgelser

Køge - 23. november 2017 kl. 14:31 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni ud af ti bygninger på Vemmedrupskolen i Køge Kommune er stadig lukket ned, og først efter juleferien åbner den midlertidige pavillonskole, som eleverne kan flytte ind i. Men hvad skal der ske med den skimmelsvampsramte skole? Skal den renoveres, eller vil man bygge en helt ny skole?

De spørgsmål kræver det nyvalgte flertal i Køge med Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Enhedslisten og Dansk Folkeparti svar på hurtigst muligt.

- Vi skal have undersøgt, hvad behovet er, og hvad en ny skole vil koste. Og det skal gå stærkt, fastslår Jeppe Lindberg (LA).

Han peger på, at renoveringen af Vemmedrupskolen er sat til at gå i gang foråret 2018, og at Køge Kommune allerede har budgetteret med, at en renovering vil koste omkring 60 millioner kroner. En pris, som flere politikere løbende har påpeget, kan blive endnu højere.

En række partier i Køge har tidligere talt om, at man kunne imødekomme en mulig stigende pris på renovering ved i stedet at bygge en helt ny skole.

Blandt andet inviterede Venstre for nylig finansminister Kristian Jensen (V) til Vemmedrupskolen til en snak om, hvordan man kan håndtere udfordringen med anlægsloftet. I Køge Kommune er loftet for anlægsudgifter nemlig allerede overskredet for både 2017 og 2018, og et byggeri af en ny skole i Vemmedrup vil skubbe dette yderligere i vejret.

Mens den nye flertalsgruppe vil have fart på undersøgelserne af Vemmedrupskolen, er det endnu usikkert, hvorfra en eventuel finansiering af en helt ny skole skal komme fra. Flertallet nævner Køge Idrætspark-projektet som et muligt sted at finde ekstra midler.