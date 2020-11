"Vemmedrup ansigter" breder sig

I Vemmedrup breder et ganske særligt fænomen sig for tiden - områdets træer får ansigter. Det har en ganske særlig forklaring.

- Sidst har dagplejen fra Næstved ringet og spurgt om de må stjæle vores idè. De fik et klart og rungende ja. Alt hvad der bare kan give det mindste lille smil på læben skal der støttes op om. I skrivende stund er der 21 ansigter rundt i byen, men vi har været så heldige at Rema 1000 i Vemmedrup har sponseret et lager ler til os. Så der kommer mange flere op. Så længe børnene synes at det er sjovt, ja så er vi også på. Vores facebookside hedder kort og godt "Vemmedrupsansigter". Vi ønsker at folk der finder dem tager selfie og hashtagger billedet med #Vemmedrupsansigter og smider det ind på vores side, skriver dagplejerne.