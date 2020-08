Se billedserie Velfærdsforvaltningen ville aldrig gennemgå de omkring 50 sager igen, hvis ikke Mette Olander troede, »at der var noget at komme efter«. Foto: Simon de Visme

Velfærdsdirektør om frataget støtte: Det skal være i henhold til loven

Køge - 09. august 2020 kl. 05:54 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der tale om systematiske fejl? Eller fejl i enkelte sager? Og hvordan har hele sagsbehandlingen været?

Det er nogle af de spørgsmål, som Mette Olander, ser frem til at få svar på de kommende uger, hvor forvaltningen grundigt vil gennemgå alle de omkring 50 sager, hvor borgere i Køge Kommune har fået frataget deres hjemmevejledning.

Det sker på baggrund af DAGBLADETs historier den seneste tid, hvor både udsatte borgere, hjemmevejledernes fagforening og flere partier har udtrykt bekymring for sagsbehandlingen.

Den kommende gennemgang, som skal være færdig om under to uger, drejer sig blandt andet om hele processen fra december sidste år, hvor forvaltningen efter en politisk beslutning gik i gang med at finde borgere, som kunne flyttes fra hjemmevejledning til Åben Rådgivning.

- Vi vil undersøge hele sagsbehandlingen, heriblandt hvordan man har grebet det an med at finde og vurdere borgerne, forklarer Mette Olander.

Hvad har man kigget på i de her sager, hvor borgere er blevet sendt til den åbne rådgivning?

- Man har en målegruppe, der er beskrevet, og som danner baggrund for tilbuddet i Åben Rådgivning. Det skal være borgere, der passer ind i den målgruppe, siger velfærdsdirektøren.

I flere af sagerne ligger der en status fra borgernes hjemmevejleder. Hvor meget betyder den overordnet i den her type sager?

- Det vil jeg godt vente med at svare på til efter redegørelsen, lyder det fra Mette Olander, der langt hen ad vejen gerne vil vente med at komme de store udtalelser, indtil de omkring 50 sager er blevet gennemgået.

Enkelte eller systematiske fejl? Hvis vi kigger på sagen om Dan Koch, så er begrundelsen for, at hjemmevejledningen skal ophøre, og Dan henvises til ÅR, en ny status fra vejlederen. Men læser man den pågældende status fra hans hjemmevejleder, som er blevet lavet i maj i år, så står der i vejlederens anbefaling, at støtten fortsat skal ske i hjemmet, som den hele tiden har gjort. Altså hjemmevejledningen skal fortsætte. Hvordan hænger det sammen med, at hjemmevejledningen ophører?

- Det er derfor, vi bliver nødt til at kigge på sagerne. Jeg har ikke en forklaring, og det er derfor, det skal undersøges, erkender velfærdsdirektøren.

Skal der ikke ligge en faglig vurdering skriftligt et sted i sagen, hvor man har vurderet, hvorfor Dan kan flyttes til ÅR, og hvorfor vejlederens anbefaling ikke følges?

- Det ved jeg ikke. Der kan være mange faglige vurderinger, og det handler om at finde en fælles løsning. Men først skal vi kigge i sagerne og se, om der er nogle systematiske fejl, om der er fejl i enkelte sager, eller hvordan det ser ud, fortæller Olander og fortsætter:

- Vi får en jurist ind over for at kigge på sagerne, for det skal være i henhold til lovgivningen, når man har beskrevet og redegjort for noget. Det er altid vigtigt at få det beskrevet for borgeren.

Noget at komme efter I sagen om Åse Thomsen skriver hendes vejleder konkret: »at hendes beskrevne indsatsmål skal ses som en vedvarende opgave, da hendes kognitive funktionsniveau er meget lavt. Åse er afhængig af vejledning og støtte for at fungere i eget hjem.« Derfor anbefales det at fortsætte med hendes hjemmevejledning. Hvordan kan man på baggrund af en så relativ tydelig anbefaling komme frem til, at hun ikke skal have hjemmevejledningen mere?

- Det ved jeg ikke. Det er vi nødt til at undersøge, siger Mette Olander.

Kunne det tyde på, at der er sket en fejl i sagsbehandling?

- Vi gennemgår alle 50 sager, fordi der er stillet kritiske spørgsmål til sagsbehandlingen, og det kræver en meget grundig gennemgang af de sager, herunder Dan og Åses sag. Det ville vi aldrig gøre, hvis jeg ikke troede, at der var noget at komme efter, understreger velfærdsdirektøren.

Ifølge flere hjemmevejledere har det været en bunden opgave af flytte borgere, og konkret skulle de finde i alt 150 ugentlige timers hjemmevejledning og flytte til Åben Rådgivning. Er det rigtigt?

- Jeg er ikke enig i, at det har været firkantet på den måde, at hjemmevejlederne er blevet tvunget til at leve op til potentialet. Når man laver en budgetanalyse, som går ud på, at man vil gøre noget på en anden måde, hvor der er god kvalitet, men hvor det samtidig bliver gjort billigere, så fremlægger man et vist antal borgere for politikerne, pointerer Mette Olander og uddyber:

- Derfor er det vigtigt, at man laver et solidt forarbejde, og det er det, en budgetanalyse er. Den er et pejlemærke for, hvordan man skal implementere det nye tilbud, og der skal være en form for pejling, som er potentialet. Det prøver vi at sigte efter, men man skal selvfølgelig heller ikke ramme for meget ved siden af.

Økonomiens rolle Når borgere henvises til Åben Rådgivning og fratages deres støtte i hjemmet, er det en besparelse for Køge Kommune. Hvilken rolle spiller økonomien i her sager?

- For selve sagsbehandleren skal det ikke betyde noget, for så har vi ikke lavet en ordentlig analyse. Sagsbehandleren skal ikke tænke over, at der kan spares penge ved at flytte en given borger. De sidder ikke med budgettet. I stedet skal de kigge på det faglige, påpeger direktøren.

Har du tillid til, at der er sket en individuel og faglig vurdering i de omkring 50 sager?

- Jeg kan forestille mig, at der har været svære vilkår på grund af corona, og det er ikke noget med tillid eller ikke tillid. Jeg har fuld tillid til, at medarbejderne har gjort deres bedste, fastslår Mette Olander.

