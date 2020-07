Foto: Simon de Visme

Velfærdsdirektør: - Selvfølgelig skal borgerne have tømt deres postkasser

Køge - 17. juli 2020 kl. 16:28 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En undrende velfærdsdirektør lover, at der omgående skal følges op på sagen om manglende tømning af postkasse hos en gammel dame.

Sagen om den gamle dame, der ikke kan få tømt sin postkasse, med mindre hun er visiteret til det, er nået helt ud i ferielandet, hvor kommunens velfærdsdirektør Mette Olander befinder sig for øjeblikket.

- Jeg må indrømme, at jeg er noget overrasket og undrende over det her, siger hun.

- Vi fik netop skrevet ind i vores nye kvalitetsstandarder, der blev vedtaget i december sidste år, at borgerne selvfølgelig skal kunne få hjælpe til mindre opgaver som for eksempel at få tømt deres affaldsspand i køkkenet eller netop at få tømt postkassen.

- Og den kvalitetsstandard har både været i høring hos Seniorrådet og er blevet politisk godkendt i Ældre- og Sundhedsudvalget, pointerer Mette Olander.

- Derfor forstår jeg ikke, hvorfor der så stadig snakkes om visitering, for det har ikke været tilfælde siden december sidste år.

Men den pågældende dame får jo stadig ikke tømt sin postkasse, ifølge hendes datter?

- Nej, og det er jo så noget juks, hvis den kvalitetsstandard, som er vedtaget for netop at afhjælpe problemer som det her, alligevel ikke bliver overholdt, siger Mette Olander.

- Og det skal vi selvfølgelig have rettet op på med det samme.

