Velbesøgt Musik Camp klinger af

Køge - 09. august 2020 kl. 12:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fjerde år i træk er der i denne uge MusikCamp på Køge Musikskole. Her har 32 børn i alderen 10 - 14 år, sammen med dygtige undervisere fra Køge Musikskole, dannet seks bands. Det skriver arrangøren i en omtale af aktiviteterne.

Efter at de mandag mødte ind på Musikskolen, har de været i gang med at øve numre samt selv prøvet at skrive en sang. Det er børn fra hele Køge Kommune, som er samlet. Nogle kender hinanden, nogle går allerede til undervisning på Musikskolen, andre oplever for første gang, hvad Musikskolen kan tilbyde. For alle gælder det, at der bliver skabt nye venskaber, og de oplever et helt nyt musikfællesskab.

- Det er en fryd at gå rundt på gangene og høre musik og latter strømme ud af lokalerne og i pauserne møde glade børn ude i gårdmiljøet, hvor foreningen Musikskolens Venner står klar med frugt og saftevand - serveret efter alle coronaretningslinjer, fortæller Gert Lukowski fra Køge Musikskoles Venner.

Endnu et lag Han forklarer, at mere end halvdelen af deltagerne har været med tidligere. Men i år er der, med støtte fra Køge Kommunes Unge Million, og i tæt samarbejde med Køge Ungdomsskole, bygget et lag mere på, så de lidt ældre deltagere i år har deres egen BandCamp.

Onsdag til fredag mødes 10 unge i alderen 13 - 18 år fra kl. 17.00 til 20.00. Nogle har deltager i tidligere Musikcamps, hvor de har dannet deres egne bands og fællesskaber, og som også mødes hver torsdag til Container Klub på Musikskolen. Andre er for første gang sammen med andre musikvenner.

På denne BandCamp bliver de coachet af tre professionelle musikere. Der bliver arbejdet med sang- skrivning og indspilning af egne numre i Musikskolens Studie.

- I år afholdes den landsdækkende musikcamp PIGE BEAT på Tapperiet fredag-lørdag-søndag i Køge, og da der var unge, der meget gerne ville deltage både på BandCamp og PIGE BEAT, var det oplagt at samarbejde om fredagen. Så fredag eftermiddag mødes deltagerne fra begge musikcamps til et fælles program med flere forskellige måder at være sammen om egen musik på.

Så et bredt samarbejde har givet de unge i Køge Kommune en enestående musikuge, inden de igen skal begynde på deres skole og uddannelser. Ambitionen er at understøtte og udvikle musikmiljøet i Køge og arbejde for, at børn og unge kan udfolde sig, være sammen og danne bands - musikfællesskaber, som forhåbentlig kan danne grundlag for deres videre vej ind i musikken, fortæller han videre.