Vejvrede: Trak peberspray på motorvej

Uenighed om en overhaling på Sydmotorvejen første tirsdag eftermiddag til, at en 48-årig mand blev sprøjtet med peberspray i ansigtet, mens han befandt sig i motorvejens nødspor. En 35-årige mand er sigtet for vold og ulovlig besiddelse af en peberspray.

- Der opstår uenighed om, hvordan man kan passere hinanden. I forbindelse med en overhaling føler den ene bilist, at han bliver chikaneret af den anden og omvendt. Mens de kører, får de gestikuleret, at de skal holde ind og diskutere sagen, fortæller pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det er mens, de to biler holder i nødsporet på motorvejen, at diskussionen optrappes, og den 35-årige mand pludselig tager en peberspray frem.

- Vi har to forskellige forklaringer om, hvem der er den aggressive part. Men det resulterer i, at den ene bliver udsat for peberspray. Da den ene er i besiddelse af peberspray, som i sig selv er ulovligt, er det ham, som bliver sigtet. At han medbringer pebersprayen i forbindelse med, at han skal tale med en anden bilist, viser også hans hensigt med den samtale. Der er ikke tale om chikanekørsel, det har været en almindelig uenighed i trafikken. Derfor er det også ret voldsomt, at det ender der, siger Charlotte Tornquist.