Her er det Hans Reinhold på Egøjevej, der er ved at finde nogle af sine mange loppeting frem. Privatfoto

Vejlopper på Egøjevej

- Skal vi ikke sammen prøve at få et loppemarked op at stå, spurgte de to naboer Birgit Grønbech og Gitte Frese hinanden.

- Mange af beboerne har sagt ja til at stille stande op, så der er store chancer for at gøre et godt loppefund, udtaler de to arrangører.