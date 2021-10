Med budgetaftalen sættes der blandt andet penge af til en række klimaindsatser rundt i Køge Kommune. Der vil eksempelvis være midler til medarbejdere, som skal sætte aktiviteter fra den store klimaplan, som blev vedtaget sidste år, i gang. Foto: Anders Ole Olsen

Vedtager budget med både roser og tidsler

Køge - 06. oktober 2021 kl. 13:06 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Med udsigten til at visse projekter nu må skubbes en anelse ud i fremtiden grundet krav fra regeringen om, at landets 98 kommuner skal sænke investeringsambitionerne i 2022, vedtog Køge Byråd i aftes budgetaftalen for 2022-2025.

Og Køges del af kagen er en pæn slat penge, fortalte borgmester Marie Stærke ved den lejlighed.

- Kommunerne under ét er stadig over budget- og serviceloft, og Køge Kommune har fået at vide, at vi skal finde vores andel af det overskredne, svarende til 13 millioner kroner, sagde borgmester Marie Stærke.

Derfor udskyder man nu frigivelsen af penge til omklædningsfaciliteter ved Rishøj Stadion, en ny hal 2 ved Ravnsborghallen, omfartsvejen ved Ølby landsby, en række IT-projekter samt til dagtilbudskapacitet ved Ravnsborghallen.

I samme ombæring betonede Marie Stærke, at pengene ikke er væk, men at de blot skubbes, og at man for flere af projekternes vedkommende slet ikke ville kunne nå at komme i gang næste år.

- I forhold til hal 2 ved Ravnsborghallen har gymnastikforeningen også selv givet udtryk for, at de ikke kan nå at blive færdige til før 2023, sagde borgmesteren.

V: Brug for fast hånd Fast ligger det, at der i den budgetaftale, som byrådet vedtog, er masser af investeringer i 2022, mens der lægges op til markant mere mådeholdenhed i overslagsårene, 2023-2025. Der er således lagt besparelsesblokke ind på hver 70 millioner kroner for de år, da budgetudsigter aktuelt er ganske dystre.

Om det lød det fra Venstres gruppeformand, Ken Kristensen:

- Det er umiddelbart et godt budget, vi vedtager for næste år, men vi ser også de mørke skyer ude i horisonten i form af de kommende års større besparelser. Vi (Venstre, red.) stod uden for budgetaftalen sidste år, fordi vi mente, at man brugte for mange penge, og nu ser vi så, at livremmen ikke kunne holde. Vi har brug for stabil styring og en fast hånd, så vi ikke det ene år bruger for mange penge, hvis det resulterer i besparelser det næste år, sagde Ken Kristensen i byrådssalen.

Også Konservatives Thomas Kampmann gruer for de truende besparelser, der kan ramme budgettet fra 2023.

- Jeg vil gerne takke KL og regeringen for absolut ingenting i forbindelse med årets økonomiaftale, fordi vi fik lige præcis nul kroner til de voksende udgifter på det specialiserede socialområde. Det betyder, at vi i 2023-2025 har varige besparelser årligt på 70 millioner, altså samlet 210 millioner kroner, for at vi kan have en acceptabel, men ikke prangende likviditet. Så jeg håber da, at vi vil blive kompenseret for det specialiserede socialområde i de kommende økonomiaftaler, sagde han.

Klima og landsbypuljen I den mere positive retning fremhævede en lang række partier i aftes de investeringer, der venter forude, som blandt andet sikrer penge til lejrskoler i 8. klasse, aktiviteter i landsbypuljen og ikke mindst flere indsatser på klimaområdet.

Om netop klimaet sagde Niels Rolskov (EL) ved budgetvedtagelsen:

- Vi er særligt glade for, at der afsættes penge til ansatte, som kan drive den klimaplan, vi vedtog sidste år, fremad. Nu er der penge til at bringe aktiviteterne videre, sagde han, mens SF's Thomas Kielgast særligt hæftede sig ved, at klubtilbudene i de boligsociale områder fremover kan udvide åbningstiderne:

- Der er alt for mange unge, der ikke ved, hvad de skal lave fredag aften, lørdag eller søndag eftermiddag. Derfor er det vigtigt, at vi tager et markant skridt mod at sikre en tryggere hverdag for de unge og ikke mindst et alternativ til det liv, banderne tilbyder, sagde Thomas Kielgast.

Mette Jorsø (R) mener, at budgetaftalen sikrer "grønne og visionære resultater," som blandt andet forbedrer forholdene for erhvervslivet og skaber transparens og retsikkerhed for borgere.

- Og så er jeg rigtig glad for, at der afsættes midler til Jobplaneten og Helhedsplanen, så de kan fortsætte deres fantastiske arbejde, sagde Mette Jorsø.

Det er et enigt Køge Byråd, der står bag budgetaftalen. Der er imidlertid også indgået et delforlig, som alene vedrører færdiggørelsen af Køge Idrætspark, og her har Enhedslisten og Dansk Folkeparti valgt at stå uden for, mens resten af byrådets partier er en del af forliget.