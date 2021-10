Budgetaftalen for 2022-2025 blev tirsdag aften andenbehandlet og vedtaget af Køge Byråd. Billedet her er fra indgåelsen af forliget tilbage i september, og et samlet byråd er med i budgetforliget. EL og DF står dog uden for et delforlig, der vedrører sig Køge Idrætspark.

Vedtager budget: Men visse projekter må nu udskydes

I ellevte time måtte Køge Byråd tirsdag sadle om, inden budgetaftalen for 2022-2025 tidligt tirsdag aften skulle andenbehandles og vedtages.

For da landets kommuner kigger ind i at overskride både anlægs- og serviceloft, er kommunerne blev pålagt at sænke ambitionerne for næste år. På anlægssiden betyder det, at Køge Kommune skal udskyde projekter for godt 13 millioner kroner i 2022.

Og det får nu budgettet til at ændre sig en anelse, forklarede borgmester Marie Stærke (S), som sammen med resten af Økonomiudvalget forud for byrådsmødet havde udpeget fem projekter, der nu ikke sættes i gang næste år, men først året efter.

Det betyder blandt andet, at udgifter til omfartsvejen ved Ølby landsby og det nye klubhus ved Rishøj Stadion må udskydes til 2023.

- Det er meget vigtigt at sige, at projekterne ikke fjernes. Pengene bliver i budgettet, og der er ikke noget, der er aflyst, sagde Marie Stærke i byrådssalen og tilføjede, at der af flere årsager – eksempelvis udbudsmæssige – alligevel ikke var udsigt til, at alle projekter kunne igangsættes i løbet af næste år.

Fast ligger det, at der i den budgetaftale, som byrådet senere vedtog, er masser af investeringer i 2022, mens der lægges op til markant mere mådeholdenhed i overslagsårene, 2023-2025. Der er således lagt besparelsesblokke ind på hver 70 millioner kroner for de år, da budgetudsigter aktuelt er ganske dystre.

Om det lød det fra Venstres gruppeformand, Ken Kristensen:

- Det er umiddelbart et godt budget, vi vedtager for næste år, men vi ser også de mørke skyer ude i horisonten i form af de kommende års større besparelser. Vi (Venstre, red.) stod uden for budgetaftalen sidste år, fordi vi mente, at man brugte for mange penge, og nu ser vi så, at livremmen ikke kunne holde. Vi har brug for stabil styring og en fast hånd, så vi ikke det ene år bruger for mange penge, hvis det resulterer i besparelser det næste år, sagde Ken Kristensen tirsdag aften i byrådssalen.

Det er et enigt Køge Byråd, der står bag budgetaftalen. Der er imidlertid også indgået et delforlig, som alene vedrører færdiggørelsen af Køge Idrætspark, og her har Enhedslisten og Dansk Folkeparti valgt at stå uden for, mens resten af byrådets partier er en del af forliget.