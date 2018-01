Winnie Nielsen og Grethe Nielsen håber at mange hjemmestrikkere vil tilmelde sig Varmestuestrik og dermed strikke i en god sags tjeneste. Foto: Jesper From

Varme sokker til hjemløse

Vi lever i en kold tid. Godt nok er vi forskånet for sne og hård frost. Men hvis man er hjemløs, så kan det godt være en biende kold »fornøjelse« at tilbringe hele døgnet udendørs.

I år er det ti år siden at Varmestuestrik kom til verden. Det går i sin enkelthed ud på, at nogle strikkeglade kvinder med et varmt hjerte strikker til folk med et behov for noget varmt tøj. Ikke kun hjemløse, men også borgere på væresteder, krisecentre og kvindehjem.

Men to af strikkekvinderne ville det anderledes. Grethe Nielsen og Winnie Nielsen syntes at sagen var så god, at de gerne ville genoprette afdelingen i Køge. Nu er det så lykkedes at få stillet et godt lokale til rådighed til indlevering af det hjemmestrikkede og til udlevering af garn til at »strikkerne«.