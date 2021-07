Vanvidsbilist taget med 101 i timen i byzone

Ifølge politiet sigtes to for spirituskørsel, en for kørsel i frakendelsestiden, tre for hastighedssager i byen - en kørte mere end 100 % for hurtigt og to fik klip, mens en person sigtes for kørsel mod ensretning. Dertil kommer sigtelser mod en bilejer, der sigtes for at overlade sin bil til en person uden kørekort, mens føreren af en varebil kørte med 265 kg (28 %) overlæs på motorvejen.