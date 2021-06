Christian Bech Madsen er idømt en fængselsstraf for 125 tilfælge af bedrageri. Det lykkedes ham blandt andet at købe en båd for 685.000 i Køge Havn.

Send til din ven. X Artiklen: Vanefusker: Dømt for 125 gange bedrageri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vanefusker: Dømt for 125 gange bedrageri

Køge - 15. juni 2021 kl. 06:52 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Der stod 125 lovovertrædelser på anklageskriftet, da 31-årige Christian Bech Madsen blev dømt for omfattende bedrageri i Retten i Roskilde.

Christian Bech Madsen gik to år og seks måneders fængsel og fik frakendt kørekortet i et år. Bedrageriet er begået mod fem kvinder og otte mænd og et stort antal virksomheder.

Stjal Nem-Id En del at forholdene handler om databedrageri, hvor han misbruger en privatpersons Nem-Id eller andre personlige oplysninger til at optage lån eller oprette benzinkort i personens navn.

Han misbruger for eksempel en kvindes Nem-id til at tage et lån på 150.000 kroner hos Basisbank i hendes navn og et andet lån på 100.000 kroner samme sted. I alt optog ham 13 lån i denne kvindes navn.

En anden kvinde bliver også udsat for databedrageri, idet han misbruger hendes Nem-id til at optage en lang række lån, hvor det største er på 100.000 kroner hos Ikano Bank.

Der er også et tilfælde, hvor han udgiver sig for at være en kvinde og overbevist en bankassistent til at overføre flere tusinde kroner fra hendes konto til sin egen.

Fiktive virksomheder i andres navn

Over for flere mænd består bedrageriet i, at han opretter en fiktiv virksomhed og registrerer den hos Erhvervsstyrelsen i deres navn. Virksomheden bliver derefter dække for indkøb af værktøj, elektronisk udstyr, hvidevarer biler og en båd og meget andet udstyr.

Han registrerer for eksempel et multiservicefirma hos Erhvervsstyrelsen i en anden mands navn, uden at manden ved noget om det i 2019. Manden blev registreret som ejer og fuldt ansvarlig for den fiktive virksomhed, BM Multiservice. Herefter misbruger han mandens Nem-Id til at indkøbe tablets og mobiltelefoner og oprette et abonnement hos Telenor til en samlet værdi på 178.214 kroner. Han oprettede også benzinkort hos OK Benzin i multiservicefirmaets navn og tankede benzin og diesel for 6.680 kroner. Det samme skete hos Cirkle K, hvor han tankede for 8.271 kroner og hos Q8, hvor han tankede for 11.032 kroner.

Abonnement på øl Han oprettede også en kundekonto hos Royal Unibrew i Haslev, hvor han bestilte øl leveret til en adresse i Haslev for 26.146 kroner.

I et tredje firmanavn køber han reservedele hos au2parts i Køge for knap 66.000 kroner.

Han misbrugte også en kvindes navn til at oprette et fiktivt firma registreret i hendes navn, CC Service. I dette firmas navn indkøbte han også forskelligt udstyr, blandt andet et blødgøringsanlæg til 28.000 kroner.

Også firmaet RJ Service blev oprettet på denne måde i en anden mands navn og registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Endvidere har han begået bedrageri i en virksomhedsnavn, som han selv var registreret som ejer på.

Bedrageri på Facebook På Facebook lavede han falske annoncer, hvor han solgte Iphones. Når kunden betalte modtog de aldrig nogen telefon.

Han har også misbrugt en kvindes Nem-id til at købe Iphones på Telenors hjemmeside, lige som han har afluret pinkoden og installeret en kvindes mobilpay på sin egen telefon.

Flere butikker er også blevet bedraget af manden. Det gælder blandt andet en butik i Køge, som sælger havemaskiner, hvor han fremkaldte en vildfarelse hos ekspedienten om at han ville overføre 25.000 kroner for en havetraktor. Men det gjorde han aldrig. På samme måde købte han også en trailer, plæneklippere og motorsave uden at betale.

Million-ordre Det største enkelt-tilfælde af bedrageri har den 31-årige mand begået mod Vølund Varmeteknik i Herning. Her har han indkøbt syv varmepumper til 1,15 millioner kroner, uden at betale regningen.

En anden af de større poster er en regning på 476.000 kroner for hårde hvidevarer fra Skousen. Den 31-årige mand bestilte en række hvidevarer og fremsendte som betaling en række forfalskede dokumenter om bankoverførsler. I et andet tilfælde snød han Skousen for 189.000 kroner.

Det lykkedes ham sågar ved hjælp af forfalskede bankoverførsler at købe en båd i Køge Havn for 685.000 kroner.

Det lykkedes ham også at svindle i XL-Byg i Køge. Her udgav han sig for at være en anden og oprettede et VIP-købekort i et fiktivt firmas navn, og brugte kortet til at købe værktøj for 117.000 kroner. Samme nummer lavede han i XL-Byg i Skibby, hvor han købte for 237.000 kroner, lige som det på tilsvarende vis gik ud over en række andre byggemarkeder.

Christian Bech Madsen blev også dømt for en række overtrædelser af færdselsloven.

Han valgte at modtage dommen. Retten vurderede, at han skal varetægtsfængsles indtil han kan begynde afsoningen af sin straf.