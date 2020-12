- Vi er panisk angste for, at der kommer en skimmelsag, fortæller Thomas Kielgast om de mange vandskader, som Hastrupskolen har oplevet de senere år. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Vandskader har præget Hastrupskolen: Nu kommer der nyt tag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandskader har præget Hastrupskolen: Nu kommer der nyt tag

Køge - 18. december 2020 kl. 18:12 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Vi har haft stigende problemer med vandskader, især efter store regnskyl. Så drypper det ned - tit i weekenderne - og så skal vi ind og sætte spande op.

Skoleleder Thomas Kielgast vil glæde sig over, at Hastrupskolens tag kan blive repareret, for skolen har haft »masser af vandskader« de seneste tre-fire år, fortæller han. Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen har flere af Hastrupskolens bygninger mange år gamle tage, der både revner og er utæte.

Derfor skal der udskiftes tag på alle pavilloner, et projekt der vil strække sig over et par måneder.

Kielgast peger på sagen fra Vemmedrupskolen, hvor der for et par år siden blev konstateret massiv skimmelsvamp, som i dag betyder, at eleverne fra Vemmedrup får undervisning i pavillonbygninger.

- Vi er panisk angste for, at der kommer en skimmelsag igen, så hver gang er vi oppe på loftet for at sikre, at der ikke er fugt i rockwoolen og ikke kommer skimmel, forklarer skolelederen.

Hvad vil det betyde for jer, hvis det utæte tag bliver repareret?

- Det vil betyde alt. Selvom skolen er 50 år gammel og ikke er bygget af de bedste materialer, så bliver den holdt vedlige, og skolen fremstår pæn og velholdt. Derfor er det vigtigt, at vi får lavet de ting, som virkelig kan gå galt, siger Thomas Kielgast og uddyber:

- Hvis der kommer fugtskader, kan det blive dyrt, og derfor er det super godt at kigge rundt overalt på de kommunale bygninger, som trænger til det. Det er rettidig omhu, og lige nu er kommunekassen tæt på bugende, så der er råd til at gøre de ting, så vi ikke altid er på bagkant. Pengene til at udskifte taget kommer fra de 41 millioner kroner, som byrådet har sat af til at renovere og vedligeholde kommunale bygninger.

relaterede artikler

Alkestrupskolen får bedre indeklima med ny ventilation 18. december 2020 kl. 17:44

Dagtilbud får opgraderet køkkenet 18. december 2020 kl. 17:11

Ofte farlige situationer: Specialskoles parkeringsplads skal gøres mere sikker 18. december 2020 kl. 16:42