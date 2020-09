Se billedserie Den kendte vandreblogger Frits Ahlefeldt-Laurvig deltog ved Spanager Naturlejrplads, hvor han holdt et oplæg og kom med en række forslag til forbedringer af vandreruten. Foto: Jonas Whitehorn

Vandrere vil forbedre unik naturrute

Køge - 09. september 2020 kl. 05:37 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end 20 borgere mødtes søndag Spanager Naturlejrplads midtvejs mellem Borup og Køge for at komme med forslag til forbedringer af Køge Å-stien.

Initiativet var taget Lisbeth Elsvaag og Jonas Whitehorn ud fra et ønske om at genskabe den 22 kilometer lange vandrerute fra Køge til Borup, så den igen kan blive attraktiv at vandre på.

Til arrangementet kunne man vandre ruten enten fra Køge-siden eller fra Borup-siden, så deltagerne mødtes på midten, hvor man skulle diskutere forslag til en række forbedringer, som initiativtagerne vil arbejde videre med og slutteligt præsentere for Køge Kommune.

- Lad os med det samme slå fast. Der er plads til forbedringer på den skønne og smukke tur langs Køge Å. Det ligger lige til højrebenet, for naturen omkring turen er unik, indbydende og meget forskelligartet. Initiativet blev hilst meget velkommen, fortæller Lisbeth Elsvaag.

Da folk mødte ind på Spanager Naturlejrplads nød de først den medbragte frokost og fik en kop kaffe. Herefter kom der rigtig mange input på de skemaer, som var udarbejdet til dagen. Man kunne komme med forslag indenfor følgende kategorier: vedligeholdelse, ændringer eller ny rute, seværdigheder langs stien og forbindelse til stien.

- Der er ingen tvivl om, hvad der fik flest forslag og bemærkninger. Forbedringer af skiltningen undervejs samt ændret ruteføring ved Salbyvej. Skiltningen halter rigtig meget efter, siger Lisbeth Elsvaag.

En af vandrerne konkluderede således:

- Både fastboende og vandreturister taber interessen, når der reklameres for en rute, der ikke vedligeholdes med skilte. Selve turen er jo fantastisk, siger Annelise Nielsen.

Tryghed og oplevelser

Den kendte vandreblogger, Frits Ahlefeldt-Laurvig, havde læst om projektet og valgte i dagens anledning at gøre vandreturen med. Han holdt et meget inspirerende oplæg, om hvad der gør en vandretur god og om, hvordan man kan fokusere på for at gøre ruten mere attraktiv.

Han pegede blandt andet på en ting, der særligt vil overraske folk, der ikke kender stedet.

- Stykket ved Lellingeskoven er helt unikt, hvor Køge Å skærer gennem åsens med stejle skrænter. Derfor er det hamrende ærgerligt, at den hopper ud på en landevej ved Salbyvej, hvor der bliver kørt rigtig stærkt. En af Køge Å-stiens fordele er netop, at der er meget lidt biler og meget lidt asfalt, siger Frits Ahlefeldt-Laurvig.

Frits Ahlefeldt-Laurvig kom med fem konkrete forslag til at forbedre ruten.

Der skal være en entydig skiltning, og den skal være klar og tydelig.

- Man skal være tryg, når man går på stien, og det skal ikke være nødvendigt at gå med kortet i hånden, siger Frits Ahlefeldt-Laurvig.

Han anbefalede, at man bruger ét navn til stien, at man opstiller bord- og bænkesæt, hvor der er en særlig udsigt, en sø og den slags og en skraldespand.

Formidling

Han opfordrede til, at man laver fortællinger undervejs, og placerer formidlingen som tavler ved bord- og bænkesættene.

- Formidling af landskabet og historien betyder, at man husker stedet, siger Frits Ahlefeldt-Laurvig.

Så pegede han på, at byen kan være en del af vandreoplevelsen.

- Derfor er det helt misforstået, når mange vandreruter starter og slutter midt ude i ingenting. Stil en vejviser op på torvet, foreslår Frits Ahlefeldt- Laurvig.

Og slutteligt foreslog han at gøre stien til en del af noget større.

- I København tager man til Stevns for at finde en vandrerute tæt på. Køge Å-stien og Skjoldungestien kunne være et attraktivt alternativ, mener Frits Ahlefeldt- Laurvig.

Ambitionen for de to initiativtagere, Lisbeth Elsvaag og Jonas Whitehorn, er nu af få rejst et borgerforslag, som skal sendes til Køge Kommune.

- Vi går nu i gang med at udarbejde forslag, så vi forhåbentlig kan få stien tilbage til storheds tid. For den rummer så mange muligheder - både for den, der vil gå en lille tur samt for den, der vil forbinde turen med et større vandre-net, siger Lisbeth Elsvaag.