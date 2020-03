Se billedserie Selvom KLAR Forsyning har skruet ned for personlige henvendelser, falder trykket ikke i vandforsyningen. Arkivfoto.

Vandforsyning og spildevand er sikret

Køge - 20. marts 2020

Selvom mange offentlige forretninger er enten lukket eller på lavt blus, skal der stadig kunne komme vand ud ad hanerne og flyde spildevand ud ad huset. Sådan lyder det fra KLAR Forsyning, som ellers har lavet flere tiltag for at bremse smitten blandt egne medarbejdere og de borgere, de normalt er i kontakt med. Hovedkontoret i Køge er lukket for folk udefra. Og i Greve Kommune har KLAR Forsyning lukket genbrugspladsen for private, men ikke for virksomheder.

- Som forsyning har vi en meget vigtig opgave i samfundet, og vi har derfor iværksat de nødvendige tiltag, der skal sikre, at vi kan opretholde de mest vitale funktioner i den ekstraordinære situation, som vi befinder os i, siger Line Wilchen Hollesen, der er administrerende direktør i KLAR Forsyning.

Men forsyningssikkerheden har stadig første prioritet, siger hun også.

Det vigtigste er, at kunder under coronakrisen har vand i hanen og mulighed for at komme af med både spildevand og husholdningsaffald, siger hun.

- Vi følger myndighedernes retningslinjer om at lukke alle offentlige instanser, der ikke er vitale, for at beskytte mod spredning af corona-virus. Da Kommunernes Landsforening har vurderet, at genbrugspladser ikke falder ind under kategorien »vital«, er MiljøCenter Greve lukket for privatpersoner, forklarer Line Wilchen Hollesen, men forsikrer, at al anden forretning opretholdes.

I nødberedskab - men ikke lukket

Driftsmedarbejderne i KLAR Forsyning er nu sat i nødberedskab og arbejder enten alene eller i mindre grupper for at undgå smitte, så de kan holde den normale drift kørende.

De kontoransatte arbejder hjemme, og det er ikke muligt at møde personligt op på Vasebækvej 40 i Køge, før det igen bliver annonceret på hjemmesiden.

Men der svares stadig på henvendelser på mail og telefon i den almindelige arbejdstid, ligesom akuttelefonen stadig er åben døgnet rundt.

Anlægsprojekter på drikkevandområdet er dog midlertidigt sat på pause, mens anlægsprojekter med spildevand fortsætter i det omfang, det er muligt.

KLAR Forsyning står for at rense spildevand i Stevns, Solrød, Greve og Køge kommuner, for affald i Greve Kommune, for genbrugspladsen i Greve Kommune og for vand- og varmeforsyning i en del af Køge Kommune.